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Фото: как выглядели бы Крис Эванс, Себастиан Стэн и другие красавцы Marvel, если бы стали… девушками
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Фото: как выглядели бы Крис Эванс, Себастиан Стэн и другие красавцы Marvel, если бы стали… девушками 

Попкорн News 46 минут назад
Фото: Попкорн News
Благодаря всевозможным приложениям теперь каждый может проверить, как он будет выглядеть в старости — или, например, как выглядел бы, если бы внезапно решил сменить пол. Процедуру виртуальной «смены пола» с помощью Face App проделали с Крисом Эвансом, Себастианом Стэном, Крисом Хемсвортом и другими красавцами Marvel — и выяснилось, что большинство из них и девушками стали бы не менее красивыми (а меньшинство… девушками очень странными — Вина Дизеля в женском обличье в темном переулке лучше не встречать). Смотрим!
Результаты работы Face App действительно поражают: в принципе, звезды Marvel вполне узнаваемы, но некоторые из них после «смены пола» выглядят даже лучше — а некоторые так и вообще превращаются в изумительных красавиц (обратите особое внимание на Марка Руффало).
Вот как это выглядит:
попкорнnews
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