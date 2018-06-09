Фото: как выглядели бы Крис Эванс, Себастиан Стэн и другие красавцы Marvel, если бы стали… девушками

Благодаря всевозможным приложениям теперь каждый может проверить, как он будет выглядеть в старости — или, например, как выглядел бы, если бы внезапно решил сменить пол. Процедуру виртуальной «смены пола» с помощью Face App проделали с Крисом Эвансом , Себастианом Стэном, Крисом Хемсвортом и другими красавцами Marvel — и выяснилось, что большинство из них и девушками стали бы не менее красивыми (а меньшинство… девушками очень странными — Вина Дизеля в женском обличье в темном переулке лучше не встречать). Смотрим! Результаты работы Face App действительно поражают: в принципе, звезды Marvel вполне узнаваемы, но некоторые из них после «смены пола» выглядят даже лучше — а некоторые так и вообще превращаются в изумительных красавиц (обратите особое внимание на Марка Руффало ). Вот как это выглядит: попкорнnews