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В Нижнем Новгороде «Синяя борода» отправил на тот свет двух своих избранниц
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В Нижнем Новгороде «Синяя борода» отправил на тот свет двух своих избранниц 

360tv.ru 29 минут назад
Кровавая драма развернулась в небольшом поселке. 60‐летний Василий Краснов недавно вышел из тюрьмы, где отсидел 14 лет за убийство супруги. Освободившись, он нашел себе новую избранницу, которая стала очередной жертвой.
Здесь все знали, что вернувшийся из тюрьмы односельчанин всегда отличался буйным нравом. Да и срок получил за убийство. В пьяном угаре расправился со своей первой женой.
После возращения крепко пил. Соседи говорят, что не раз поднимал руку на ту, что ему доверилась. Они даже расставались, но каждый раз он возвращался, как протрезвеет, — и она его прощала.
«Она очень хорошая женщина. Говорила, что он пить перестал, стал хорошим», — говорит соседка Зоя Старикова.
Соседи говорят, несчастная не уставала повторять — «слюбится-стерпится», но оказалось, что от любви до похорон — всего один удар.
Сегодня убийцу отправили под арест. Он во всем сознался, как и 14 лет назад. Как и тогда, ему грозит внушительный срок. Вот только в этот раз 60-летний убийца освобождения может не дождаться.
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