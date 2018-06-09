«С привкусом мазута»: где лучше не покупать морепродукты во Владивостоке

Жители Владивостока рассказали, где лучше не покупать морепродукты в городе, сообщает PRIMPRESS.

По словам жительницы города, опубликовавшей сообщение в соцсетях под ником @tatyana_sova_, опасения вызвала креветка, купленная на рыбном рынке, расположенном на Второй речке.

«Там продается креветка с явным сильным привкусом мазута или чего-то горюче-смазочного. Есть это невозможно, весь брикет пошел в мусорку», — отметила девушка.

По ее словам, удивительно, что специфического запаха от морепродуктов не было, а вкус — был.

Ранее сообщалось, что на территории Владивостока выявлена и пресечена реализация более 15 килограммов морепродукции (мясо краба, филе трубача и филе морского гребешка) сомнительного качества.

На реализуемый товар отсутствовали сопроводительные документы. Кроме того, на упаковке самой продукции не было маркировки производителя с указаниями на дату выработки и окончание срока годности. Продавец также не смог представить ветеринарные сопроводительные документы на часть реализуемой продукции.