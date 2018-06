Принц Джордж и принцесса Шарлотта устроили переполох во время торжественного мероприятия

В Лондоне состоялись праздничные мероприятий в честь дня рождения королевы Елизаветы II . Обязательным атрибутом праздника стало совместное фото членов королевской семьи, однако всё пошло не так, как задумывалось изначально. Дети герцога и герцогини Кембриджских решили написать свой сценарий торжества.

В честь 92-лети Её Величества проходило шоу королевских военно-воздушных сил, за которым наблюдали именниница, ее сын Чарльз, герцоги Сассекские и Кембриджские с детьми, а также их кузина Саванна Филлипс с родителями.

Во время просмотра шоу дети пели национальный гимн, но кузине Саванне не пришлось по душе исполнение Джорджа, поэтому она прикрыла ему рот рукой. Принц Уильям наблюдал за этим с серьёзным видом.

Но через некоторое время внимание привлекла принцесса Шарлотта, которая заплакала так, что Кейт Миддлтон взяла её на руки и начала успокаивать.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и Меган Маркл приняли участие в параде Trooping the Colour.