«Из одного отеля взяли?»: Паулина Андреева и Аглая Тарасова вышли в свет в одинаковых халатах

Небольшой конфуз приключился на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Аглая Тарасова Паулина Андреева появились на красной ковровой дорожке в одинаковых халатах, насмешив как идентичными нарядами, так и своим непрезентабельным видом на светском мероприятии.

Пока в столице разгорался ажиотаж вокруг премии МУЗ-ТВ, на сочинском побережье звезды собрались на красной дорожке очередных кинопоказов. И особенное внимание привлекла премьера фильма «История одного назначения», где в качестве гостей по ковровой дорожке прошлась Аглая Тарасова в сопровождении Милоша Биковича Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой. Обыватели с изумлением отметили, что обе женщины не только сделали ставку на пижамный наряд, но еще и выбрали одинаковый халат, который небрежно накинули на свои плечи.

И хотя пижамный стиль набирает все большую популярность среди отечественного бомонда, публика еще не готова принять подобные наряды и поставить их наравне с вечерними платьями на красных дорожках светских мероприятий. А потому выход звезд в «недостойном» виде вызвал лавину насмешек со стороны общественности, а тот факт, что и Паулина и Аглая выбрали крайне похожие халаты, лишь подлил масла в огонь. Поклонники с удовольствием бросились соревноваться в остроумии, наперебой выдвигая свои версии того, по какой причине произошел данный казус, и одновременно с этим высказали свое разочарование и огорчение от столь непрезентабельных нарядов двух звездных красавиц.

«Вот пошла мода на халаты. Что в отеле выдали, в том и пошли в кино» «У Аглаи и Паулины один халат на двоих. Что, больше халатов нет во всем мире?» «Халат выдавали всем для фото?» «Вот точно, один халат на двоих, с Паулиной…» «Я конечно понимаю, мода, стиль, бренды, но вот так как Аглая я каждое утро иду в ванну после того как стану, именно в такой одежде» «А там всем такие халаты раздают? У Паулины, у Аглаи. Или они просто из одного отеля взяли?» «Почему все в пижаме? Да ещё и одинаковой?»