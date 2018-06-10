25 удивительных человеческих фобий, которые действительно существуют 

Сложно представить человека, который никогда ничего не боится. Но если обычно большинство людей боятся физических увечий, болезней, опасных животных, одиночества, смерти и прочего, то некоторые странные индивиды в шоке от совсем безобидных и банальных вещей. Эти люди кажутся нам сумасшедшими, а иногда даже притворщиками, но они всерьез страдают от своих фобий.
Из этого выпуска вы узнаете про 25 необычных фобий, которые действительно существуют, и увидите вещи, которые очень пугают страдающих от этих фобий людей.
1. Глобофобия — боязнь взрыва шариков.
2. Омброфобия — боязнь дождя.
3. Джениофобия — боязнь подбородков.
4. Тетрафобия — боязнь числа 4.
5. Погонофобия — боязнь бороды.
6. Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия — боязнь длинных слов.
7. Липофобия — боязнь жиров в продуктах.
8. Дженуфобия — боязнь коленей.
9. Сангуиворофобия — боязнь вампиров.
10. Эргофобия — боязнь работать, что-либо делать.
11. Вомитофобия (эметофобия) — боязнь рвоты.
12. Арахибутирофобия — боязнь арахисового масла.
13. Трискаидекафобия — боязнь числа 13.
14. Номофобия — боязнь остаться без телефона, связи.
15. Анемофобия — боязнь ветра.
16. Эфебифобия — боязнь подростков.
17. Ксантофобия — боязнь желтого цвета.
18. Мирмекофобия — боязнь муравьев.
19. Турафобия — боязнь сыра.
20. Антофобия — боязнь цветов.
21. Гилофобия — боязнь леса, заблудиться в лесу.
22. Трипофобия — страх перед скоплением отверстий.
23. Омфалофобия — боязнь пупков.
24. Скриптофобия — боязнь делать записи, когда кто-нибудь смотрит.
25. Пентерафобия — страх перед свекровью.