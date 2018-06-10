25 удивительных человеческих фобий, которые действительно существуют

Сложно представить человека, который никогда ничего не боится. Но если обычно большинство людей боятся физических увечий, болезней, опасных животных, одиночества, смерти и прочего, то некоторые странные индивиды в шоке от совсем безобидных и банальных вещей. Эти люди кажутся нам сумасшедшими, а иногда даже притворщиками, но они всерьез страдают от своих фобий.

Из этого выпуска вы узнаете про 25 необычных фобий, которые действительно существуют, и увидите вещи, которые очень пугают страдающих от этих фобий людей.

1. Глобофобия — боязнь взрыва шариков.

2. Омброфобия — боязнь дождя.

3. Джениофобия — боязнь подбородков.

4. Тетрафобия — боязнь числа 4.

5. Погонофобия — боязнь бороды.

6. Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия — боязнь длинных слов.

7. Липофобия — боязнь жиров в продуктах.

8. Дженуфобия — боязнь коленей.

9. Сангуиворофобия — боязнь вампиров.

10. Эргофобия — боязнь работать, что-либо делать.

11. Вомитофобия (эметофобия) — боязнь рвоты.

12. Арахибутирофобия — боязнь арахисового масла.

13. Трискаидекафобия — боязнь числа 13.

14. Номофобия — боязнь остаться без телефона, связи.

15. Анемофобия — боязнь ветра.

16. Эфебифобия — боязнь подростков.

17. Ксантофобия — боязнь желтого цвета.

18. Мирмекофобия — боязнь муравьев.

19. Турафобия — боязнь сыра.

20. Антофобия — боязнь цветов.

21. Гилофобия — боязнь леса, заблудиться в лесу.

22. Трипофобия — страх перед скоплением отверстий.

23. Омфалофобия — боязнь пупков.

24. Скриптофобия — боязнь делать записи, когда кто-нибудь смотрит.

25. Пентерафобия — страх перед свекровью.