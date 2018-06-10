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«Медуза Горгона»: Настасья Самбурская напомнила мифическую злодейку
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«Медуза Горгона»: Настасья Самбурская напомнила мифическую злодейку 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Настасья Самбурская отличается своенравием и скандальными выходками, которые часто шокируют ее почитателей. А потому оригинальный кокошник, сплетенный из множества нитей, в котором знаменитость появилась на светском мероприятии, удостоился массы восторженных отзывов, ведь в таком украшении Настасья воплотила в жизнь образы Горгоны и Малефисенты одновременно.
31-летняя звезда телевидения Настасья Самбурская поразила своих почитателей и гостей XVI ежегодной национальной телевизионной премии МУЗ-ТВ 2018 эффектным выходом, который удачно подчеркнул яркий характер теледивы. Будучи особой весьма своенравной и относясь к тем телеведущим, которые не юлят и напрямую высказывают все, что думают, Настасья отдала предпочтение образу злой королевы и выбрала броский и смелый аксессуар, которым украсила свою голову.
Иссиня-черный кокошник, выполненный из множества нитей, эффектно смотрелся на Самбурской, облаченной в удлиненный черный жакет и многослойную юбку того же оттенка. Мрачный образ с пугающей короной с успехом сделал из нее злую колдунью, о коей наверняка сложена не одна легенда. Придя в неистовый восторг от такого дерзкого образа, публика мгновенно нарекла Настасью русской Малефисентой, а также отметила, что множество косичек напоминают им змей на голове Горгоны, которые по такому случаю застыли в форме зловещей короны.
«Да, надо режиссёра которую снял бы русскую Малефисенту и тебя в главной роли» «Настасья, ты выделялась на премии — королева Горгона или Малефисента» «То ли корона, то ли Медуза Горгона! Вам божественно идет» «Немного похожа на Малефисенту, вот только корона похожа на змей, как у медузы» «Красивая корона, похожа на технику сутаж, мне очень нравятся такие изделия. Настасья вы красавица нереальная. Русская Малефисента» «Корона — шедевр просто. И как вам к лицу»
К слову, Настасья удивляет своими выходками не только на телевидении или светских раутах, но и позволяет себе подшучивать над своими поклонниками, проводя так называемый «социальный эксперимент».
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Женский форум
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