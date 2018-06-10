Личный опыт: о чем еще жалеют после ремонта

В прошлом месяце мы рассказывали, что участники рубрики «Герой INMYROOM» забыли или не продумали во время ремонта. Сегодня — вторая часть: о своих ошибках рассказала Тата Тимофеева, квартиру которой мы показывали в марте.

Нам сказали, что она не понадобится — а в итоге слышимость как в хрущевке. Моя соседка слышит, как я делаю себе кофе, а я засыпаю под работающую за стеной стиральную машину. Поначалу это даже казалось очаровательным, но через месяц очень надоело.

Мы купили полы российского производителя Finex, очарованные большой скидкой. Заказывали за 3 месяца до того момента, когда их надо было укладывать. Но поставку задержали на 2 недели, тем самым сбив нам график выполнения ремонтных работ. Плюс сами полы очень посредственного качества, сколы и трещины появились в первые месяцы.

Казалось бы — всего 10 дней без горячей воды, можно и в кастрюле воду нагреть, и душ из ковшика себе устроить. Но вот только когда у нас появился маленький ребенок, мы ощутили все неудобства от отсутствия водонагревателя.

Несмотря на то что я указала все параметры и даже сама размечала вместе с электриком расположение розеток и выключателей, их все равно установили неровно и не в тех местах.

К моменту окончанию ремонта мы очень от него устали. Решили, что некоторые вещи — например, заказ обеденного стола, монтаж раковины, покупку мебели для балкона и установку домофона — мы сделаем через пару месяцев. И вот до сих пор живем без всего вышеперечисленного. Не делайте так, потому что нет ничего более постоянного, чем временное.

Иллюстрации: квартира Таты Тимофеевой.