«Что-то вас расплющило»: фото Жанны Бадоевой в ванне подверглось критике

Жанна Бадоева похвасталась фотографией, на которой предстала лежащей в купальнике в ванне. Однако снимок не вызвал восторга, а лишь позабавил подписчиков телеведущей. Они сочли, что негоже 42-летней женщине демонстрировать себя во время купания.

Подписчики даже не столько были недовольны демонстрацией приема ванны, сколько, собственно, внешним видом самой Бадоевой. Они признались, что на фото женщина выглядит значительно старше своих лет и посоветовали ей заняться собой. По словам комментирующих, 42-летняя Бадоева внешне уступает многим женщинам шоу-бизнеса, которые значительно старше её. Ей рекомендовали отправиться в спортзал, чтобы подтянуть тело, ведь оно, как показалось комментирующим, уже давно не подвергалось физическим нагрузкам.

Слитный купальник открыл подписчикам звезды достаточно её недостатков, чтобы они принялись язвительно высказываться в комментариях. Но, конечно, нашлись и заступники, которые заверили, что тело артистки только кажется таким из-за искажения, созданного водой. В общем, в микроблоге Жанны начался бурный спор фанатов и недоброжелателей. «Господи.. что-то вас расплющило. Неудачное фото!» «А где талия вообще?» «Неужели неясно, что это ракурс такой, и плюс вода визуально увеличивает объемы!» «Да ладно, я видела недавно Жанну в ТЦ, так она реально очень поправилась, и лицо у нее, честно говоря, постарело, ну вроде еще молодая..» «Я все понимаю.. 40 лет это еще женщина в самом расцвете.. но такие фотографии все-таки уже не стоит публиковать.» «Вот тут ей как будто лет 60, ну правда! Прям бабуля на водных процедурах» «Ой люди, на себя посмотрите, вы без макияжа с утра в ванной не лучше смотритесь!»

Но слова критиканов не затрагивают самолюбие Жанны Бадоевой, она не страдает от дефицита мужского внимания и счастливо живет в третьем браке. Кстати, всем, кто собирается разводиться или уже развелся, она посоветовала не опускать руки и смотреть на это с позитивной стороны, ведь впереди их ждет встреча с настоящей любовью.