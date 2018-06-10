11 книг о счастье, каникулах и свободе, которые нельзя пропустить этим летом

Что почитать с ребенком, чтобы напитаться летним настроением.

Когда июнь «радует» нас только холодными дождями и не спешит баловать теплом, самое время скрасить свои будни и будни ребенка книгой о настоящем лете — босоногом, веселом, полном открытий и счастья.

Как раз о таких книгах (художественных, научно-популярных и развлекательных) мы рассказываем в нашей новой подборке.

«Мой гербарий. Цветы и травы»

Издательство «МИФ»

Возраст: 4+

«Мой гербарий. Цветы и травы» — книга, которую российский читатель ждал очень давно. В ней собраны живые, красивые и нежные иллюстрации трав и цветов, которые мы встречаем каждый день, ступив за порог дома.

Наконец-то не надо лезть в огромную энциклопедию по ботанике и читать длинные научные описания растений, которые встречаются на каждом шагу: на обочинах дорог, в скверах и парках.

Достаточно открыть «Мой гербарий», и вы найдете описание, сделанное ученым-биологом (очень понятное и простое!), и подробные иллюстрации 16 видов трав средней полосы России: подорожника, клевера, мятлика лугового, сныти, пастушьей сумки, цикория, тимофеевки луговой и других.

В предисловии авторы подробно объясняют, как правильно собирать и засушивать цветы и травы, а в конце вы найдете несколько идей для поделок с засушенными растениями.

«Лето мишки Бруно»

Автор: Гунилла Ингвес

Издательство «Мелик-Пашаев»

Возраст: 2+

Все, что ни делают Мишка Бруно и его собака Лолла, наполнено заботой и любовью. Вот и летом верные друзья с присущим им вниманием принимаются за работу в доме и саду: пропалывают грядки, косят траву и попутно успевают дурачиться и наслаждаться простыми летними радостями.

«Лето мишки Бруно» — книга-картинка о простом и уютном мире, который будет интересен и понятен даже малышу (советуем детям от 2 лет).

Здесь почти не бывает катаклизмов и конфликтов, а если что-то неприятное все же происходит (например, сильная гроза с громом), то потом героев ждет счастливый финал. Например, обед с домашним малиновым тортом. Это ли не счастье?

«Горсть спелой земляники»

Автор: Наталья Акулова

Издательство «Альпина Дети»

Возраст: 6+

Сборник рассказов о маленькой баловнице Сане и ее настоящем дачном лете в гостях у бабушки и дедушки в деревне, лете, полном экспериментов и открытий.

Подоить корову, сварить варенье, вырастить сестренку в капусте — каждый день Саша и ее друзья находят себе какое-то новое дело, которое неизбежно заканчивается происшествием. Но это не беда, ведь дачное лето, пахнущее весельем, клубникой и беззаботным счастьем, — лучшая пора.

«Каникулы малыша Николя»

Издательство «Махаон»

Возраст: 7+

Если вы обожаете смешные истории вроде «Эмиля из Леннеберги» Линдгрен или «Денискиных рассказов» Драгунского, то «Каникулы малыша Николя» вам, определенно, понравятся. Третья книга о маленьком Николя получилась не менее забавная, чем две первые, и идеально подходит для семейного чтения вслух.

Перед вами озорник Николя, который всегда попадает во всякие передряги и втягивает туда всех, кто оказался поблизости. На этот раз малыш вместе с семьей отдыхает на море, а потом в детском лагере.

170 страниц приключений и проказ, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

«Голод»

Издательство «КомпасГид»

Возраст: 10+

«Голод» — третья книга из научно-популярной серии Евгения Рудашевского «Экстремальный пикник», в которую также входят «Костер», «Жажда» и «Убежище». Очередность тут условная — книги можно читать в любом порядке, каждая из них посвящена отдельной теме, связанной с выживанием в дикой природе.

«Голод» написан прежде всего для подростков от 10 лет, но заинтересует и бывалых туристов.

Материал книги разделен на три уровня сложности: зеленый, где рассказывается об особенностях походного питания, желтый, где речь идет о подножном корме, и, наконец, красный, где читатель узнает способы раздобыть еду в наиболее суровых условиях.

«Голод», как и вся серия, пропитан юмором, в котором узнаваемо звучат нотки Джерома К. Джерома, автора повести «Трое в лодке, не считая собаки». В серии немало прямых отсылок к этому произведению.

Кроме того, «Экстремальный пикник» содержит указания на классику приключенческой литературы, цитаты из которой Рудашевский удачно вплетает в свое научно-популярное повествование. Если подросток и не отправится в путешествие, прочитав «Голод», то по меньшей мере захочет ознакомиться с работами Жюля Верна , Майна Рида, Фенимора Купера и многих других писателей, что, согласитесь, уже неплохо.

«Шагни за порог. Путеводитель по природе»

Авторы: Мария Ана Пейше Диаш и Инеш Тейшейра ду Розариу

Издательство «Самокат»

Возраст: 6+

Путеводитель по природе от португальских ученых-биологов, адаптированный для русских читателей писателем Надеждой Беленькой и экологом Еленой Ванисовой.

Главная задача книги — мотивировать ребенка изучать мир вокруг. Она будто говорит: «Посмотри, природа начинается уже за порогом, там так много интересного!» Как пишут сами авторы, «книга представляет собой не просто иллюстрированный справочник с красивыми птичками, облаками и цветами, но и практическое руководство, источник идей и сведений, которые помогут нам исследовать то, что встретится нам на пути».

Книгу можно смело брать на прогулку во двор и парк, ведь гораздо интереснее слушать природу и читать ее знаки, когда у тебя под рукой есть путеводитель.

Вы узнаете, как по погрызенным орехам и шишкам угадать, кто их оставил, как распознать по следам на земле и песке их обладателя, как изучать червей, улиток, лягушек и других обитателей ближайшего к вам природного островка.

Авторы книги не ставили цели сделать большую и подробную энциклопедию о природе.

Здесь есть немного информации обо всем: о млекопитающих, птицах, растениях и деревьях, которые мы встречаем каждый день (в основном авторы рассказывают о флоре и фауне средней полосы России, хотя есть интересные факты о растениях и животных южных и северных регионов России). Все для того, чтобы заинтересовать и детей, и подростков природой. А мы уверены, что с книгой «Шагни за порог» это получится сделать гораздо лучше, чем с любым учебником по биологии.

«Домик в прерии»

Автор: Лора Инглз Уайлдер

Издательство «Розовый жираф»

Возраст: 6+

«Маленький домик в прерии» — вторая часть из семи книг Лоры Инглз Уайлдер, описывающая жизнь дружной семьи, состоящей из мамы, папы и трех маленьких девочек. Если в первой книге семья живет в густых лесах Висконсина и наслаждается местной природой, то во второй части они решают перебраться в Канзас, где Лору, главную героиню книги, и ее сестер ждет множество новых приключений.

А читателя ждет не только динамичное повествование, присущее приключенческим романам, но и потрясающие описания летнего Канзаса: рыжие холмистые уступы, бесконечно пустая земля и огромное пустое небо.

Советуем книгу для чтения родителями детям от 6 лет и для самостоятельно чтения от 7-8 лет.

«Дальние берега»

Автор: Юлия Симбирская

Издательство «РОСМЭН»

Возраст: 12+

Светлая и добрая книга для летнего чтения о настоящем взрослении, поисках своего места в мире и принятии окружающих тебя людей.

В центре книги старшеклассница Женя, в жизни которой с недавних пор появилась приемная дочка маминой подруги Тоня. Эта Тоня портит девочке всю жизнь: напористая, наглая, она вечно лезет со своим мнением и как будто бы нарочно делает все для того, чтобы злить Женю.

Но дело всего-навсего в том, что у Тони непростое прошлое и сложный характер…

Поэтому Тоне достается все внимание и забота Жениных родных. Женя, от природы тихая и застенчивая девочка, копит внутри себя злость, не решаясь выразить Тоне свое недовольство. Поэтому, когда она случайно находит любовное письмо, в котором узнает Тонин почерк, девочка решается на подлость…

Повесть Юлии Симбирской интересна живостью характеров героев и жизненностью ситуаций, в которых они оказываются. Жене предстоит пройти путь от желания мести к пониманию Тони, по дороге испытать дружбу на прочность, себя — на смелость и найти в себе способность подняться над повседневной рутиной.

Рекомендуем подросткам с 12 лет.

«Конни на ферме»

Автор: Лиана Шнайдер

Издательство «Альпина Дети»

Возраст: 3+

Истории о девочке Конни, которая взрослеет вместе с читателем, придумала писательница Лиана Шнайдер, у которой есть дочка по имени Корнелия. Лиана наблюдала за своей малышкой и описывала происходящие с ней события.

Так появилась серия книг, которая впоследствии стала мировым бестселлером.

«Конни на ферме» — четвертая книга о знаменитой девочке, вышедшая на русском языке, рассказывает о первом знакомстве малышки с загородной жизнью. Деревенский дом, большая конюшня и сарай, где живут свиньи и кролики, просторные луга, на которых пасутся коровы и бегают проворные курицы, — о чем еще может мечтать ребенок-дошкольник? Вместе с Конни читатель познает первые радости знакомства с природой и узнает много нового.

Рекомендуем книгу всем, кому за 3.

«Земляничная фея. Три волшебные ягодки»

Автор: Штефани Дале

Издательство АСТ Возраст: 3+

Истории про Земляничную фею автора и художницы Штефани Дале наполнены чудесами и ягодным ароматом.

Каждый день малютки полон открытий. Фея живет в лесу и ведет свое маленькое, уютное хозяйство: ухаживает за садиком, поливает цветы и растит землянику.

На этот раз фея вместе с друзьями устроит в саду парк аттракционов, одержит победу над неведомым чудовищем и станет обладательницей волшебных ягод.

Кроме увлекательного сюжета, читателя ждут невероятные акварельные иллюстрации, которые уже покорили детей по всему миру.

«101 идея в дороге»

Автор: Мойра Баттерфилд

Издательство Clever

Возраст: 4+

Издательство Clever специально к каникулам выпустило книгу, в которой собрало множество идей для дальней дороги и отдыха. Теперь родителям с маленькими детьми не страшны ни перелет, ни дорога на дачу, ни длительные автобусные экскурсии — ведь немалая часть книги отведена играм.

Помимо игр вы найдете здесь идеи творческих и кулинарных мастер-классов, которые можно повторить буквально на коленке.

Книга имеет удобный формат и легко помещается даже в небольшую сумочку.

Фотографии предоставлены издательствами