Какие запахи остались в прошлом

Как показывают исследования, многие запахи ассоциируются для нас с какими-то объектами или ситуациями из прошлого. Но замечали ли вы, что некоторые из них так и остались в прошлом, и сегодня мы уже не можем их почувствовать?

Запах типографской краски

Те, кто родился в прошлом столетии, наверняка вспомнят этот неповторимый запах, которым пахли новенькие книжки и учебники. Сегодня во всем мире осталась только одна компания (расположенная в США), которая производит типографскую краску по той самой прежней технологии (смесь этанола и изопропана в равных пропорциях).

Запах дизельных выхлопов

Еще лет 20 назад этот запах неизменно ассоциировался для нас с подъезжающим к остановке автобусом. В наше время в дизельном топливе снизилось содержание серы, а также стали применяться новые химические катализаторы, и в результате запах изменился.

Запах полароидной пленки

В конце прошлого века о фотоаппарате «Полароид», который умел мгновенно печатать снимки, мечтали многие. У свежей полароидной пленки, извлекаемой из фольги, был особый сладковатый запах. Для поколения 80-х фотографии пахли именно так. Однако в 2008 году компания Polaroid прекратила производство такой пленки. В наш цифровой век обычные пленочные снимки вообще не слишком востребованы.

Запах маркеров

Маркеры стали популярны в те же 80-е. Тогда они обладали своеобразным резким запахом, так как их чернила состояли из смеси толуола и ксилола. В наше время маркеры тоже используются, однако в них сегодня применяют менее пахучие чернила на спиртовой основе.

Запах пистонов

И еще один «привет» из 80-х. Одним из развлечений для детей того времени было взрывание пистонов. Вообще-то для этого существовали специальные пистолеты, но мало у кого они имелись, и взрывы чаще всего производили, ударяя по пистону камнем. Пистоны распространяли вокруг себя запах пороха и серы. Для многих «восьмидесятников» это запах детства. В наше время подрастающее поколение, понятное дело, предпочитает на досуге играть в компьютерные игры, и пистоны превратились в раритет.

Запах нового автомобиля

Конечно, автомобили производили и в прошлом столетии, и производят сейчас. Но вот запах современных авто сильно отличается от того, что был лет 30 назад. Дело в том, что тогда машины изготавливали в основном из натуральных материалов. И пахли они металлом и кожей. А в наши дни большая часть автомобильных деталей сделана из синтетики, пластмассы и прочей «химии». И запашок у машины соответствующий.

Запах горелых листьев

Раньше весной и осенью наши дворы неизменно наполнял горьковатый аромат сожженной листвы. Дворники сгребали листья в кучу и жгли костер. Сегодня этот запах чувствуется все реже. Некоторые жители протестуют против уборки листьев в своем дворе, а многие страны ввели запрет на сжигание листвы в связи с экологической обстановкой.

Запах мела

Именно он больше всего напоминает нам о школе. Правда, сейчас в школах мел пока еще используют, но, скорее всего, в течение ближайшего десятилетия ему на смену придут интерактивные сенсорные доски: и современно, и экономно.