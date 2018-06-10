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Полина Гагарина повеселилась на девичнике Оксаны Лаврентьевой
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Полина Гагарина повеселилась на девичнике Оксаны Лаврентьевой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Обычно скромная и интеллигентная певица Полина Гагарина приятно удивила многих своих поклонников, когда в социальные сети попали ее снимки с веселого девичника известной бизнес-леди Оксаны Лаврентьевой. Интернет-пользователи уверены, что артистка отлично отдохнула в кругу друзей и выглядела просто восхитительно в своем сверкающем платье.
Обаятельная красавица Оксана Лаврентьева скоро выйдет замуж за известного писателя Александра Цыпкина. Отметить столь важный шаг в отношениях с возлюбленным генеральный директор компании «Русмода» решила так, чтоб запомнилось надолго не только ей, но и ее близким подругам, в числе которых оказалась и талантливая певица Полина Гагарина. Артистка появилась на светской тусовке в экстремально-коротком бордовом платье, щедро усыпанном пайетками. Легкий макияж и небрежная укладка говорили о том, что Полина ехала не на публичный звездный вечер, а на тусовку к близкой подруге, где она явно была намерена отдохнуть и расслабиться.
«Вечер обещает быть томным», — сообщила поклонникам Гагарина из салона автомобиля до начала встречи с друзьями в элитном ночном клубе. Судя по фотографиям, заполонившим социальные сети, вечер удался на славу и просто томным его можно назвать разве что с большой натяжкой. Звездные леди от души повеселились, насладились мужским стриптизом, а также невероятным вокалом Полины, исполнившей несколько хитов для подруги и ее гостей. Особенно поклонников Гагариной порадовало то, что обычно скромная и семейная девушка, как оказалось, умеет веселиться и выглядит при этом выше всяких похвал.
«Люблю Гагарину, она талантище и богиня красоты» «Полина красотка! А фигура-то какая!» «Мне кажется Полине давно надо было отдохнуть. Рада за нее! Выглядит чудесно» «Девочки явно круто провели время! Мне очень нравится платье Полины» «Шикарный образ! Молодежно и в меру соблазнительно. Она превзошла себя в этот раз» «Я тащусь с ее фигуры! Она просто идеальная»
Напомним, что несмотря на восхищенные отзывы поклонников, несколько дней назад Полина Гагарина ужасно переживала из-за плотного обеда, который потом была вынуждена компенсировать в спортивном зале. Остается лишь догадываться, сколько штрафных часов тренировок звезда поставит себе в качестве наказания за веселье с подругами.
Публикация от Polina Kitsenko (@polinakitsenko) 6 Июн 2018 в 1:54 PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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