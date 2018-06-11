В Сети появились первые фото со свадьбы Оксаны Лаврентьевой

Сегодня, 11 июня, известная тусовщица Оксана Лаврентьева стала женой писателя Александра Цыпкина. Еще летом прошлого года мужчина говорил, что «брак как институт, к сожалению, себя изживает» — и вот, заветный штамп стоит в паспорте мужчины.

Слухи о том, что Оксана и Александр — пара, начали появляться в прессе в ноябре прошлого года. 7 июня в Москве прогремел девичник, который Лаврентьева устроила по всем правилам — были и танцы, и стриптизеры

«Увидев ВСЕ вот это в сториз, он сказал, что ответный мальчишник делать не будет — ни до свадьбы, ни после. И что он счастлив, что я так повеселилась. Святой человек», — прокомментировала довольная невеста на следующий день.

Сегодня пара расписалась по всем правилам. Одной из гостей стала подруга Оксаны Лаврентьевой — Ксения Собчак . Она и запечатлела весь процесс на фото.

Напомним, что и для 39-летней Оксаны Лаврентьевой, и для 42-летнего Александра Цыпкина это — второй брак.

Фото: instagram