Хабаровчанин сделал девушке предложение под уху

Самым ожиданием событием проходящей на краевой набережной Хабаровска II выставки-ярмарки «Наш выбор 27» стало массовое угощение знаменитой губернаторской ухой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Её начали готовить с утра в огромном баке и нескольких военных полевых кухнях. К обеду на площадке у входа со стороны академии физической культуры уже выстроилась огромная очередь из тысяч желающих попробовать уникальное блюдо.

На церемонию открытия одновременно вышли сразу три губернатора (один из них артист, играющий роль дореволюционного руководителя территории Гондатти, а также главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт и китайской провинции Хэйлунцзян Вань Вэньтао).

На завершающем этапе к варке приступил лично губернатор Шпорт. Для этого он переоделся в белоснежную форму с символикой «Наш выбор 27». Попробовав блюдо, он его тщательно перемешал и внёс завершающий штрих в приготовление этого блюда, опустив в котёл огромную обугленную палку. Так поступают все рыбаки во время варки ухи на костре.

В роли дегустаторов, кому доверили снять пробу с готового блюда, выступили победители объявленного накануне конкурса. Один из участников Евгений Ивашина покорил организаторов утверждением, что у него вместо крови по жилам течёт уха. На дегустацию хабаровчанин пришёл вместе со своей любимой девушкой Анной Сахаровой

Неожиданно, в присутствии тысяч зрителей Евгений в микрофон признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. На что губернатор сказал ему, что молодой человек теперь просто обязан сдержать своё слово, данное при таком огромном количестве свидетелей.

Чуть позже в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» девушка призналась, что такое неожиданное предложение руки и сердце под уху показалось ей необычайно романтичным.

— Вы первый, кто поинтересовался, согласна ли я. Так вот, я принимаю предложение Евгения и готова стать его женой, — добавила Анна Сахарова, демонстрируя только что подаренное любимым кольцо.

Тем временем волонтёры раздавали порции ухи сотням и тысячам желающих. Для удобства к столу раздачи были организованы специальные проходы, которые не давали создать толчею.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Вань Вэньтао успел попробовать блюдо от своего коллеги из Хабаровского края в числе первых.

— У нас в Китае рыбаки тоже готовят что-то похожее. Но специального слова для обозначения ухи у нас не существует. По-китайски мы называем это блюдо просто «рыбный суп», — рассказал Вань Вэньтао корреспонденту агентства. — Признаюсь, у вашей ухи вкусный абсолютно не похож на то, что готовят у нас. Необычайно вкусно!

Помимо ухи по рецепту губернатора Хабаровского края гости ярмарки «Наш выбор 27» сегодня могли попробовать настоящий узбекский плов из огромного казана, множество других кулинарных изысков местных производителей.