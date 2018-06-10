Уют вашего дома по фен-шуй

GettyImagesСогласно Школе Компаса, южный сектор вашего дома — это сектор Славы, Признания, Вдохновения. Беспорядок в этом месте предполагает сплетни и слухи. Поэтому прежде всего надо хорошенько расчистить эту часть дома. Повесьте здесь портрет человека, слава которого не вызывает у вас никакого сомнения и вы хотели бы в будущем, если и приобрести известность, то именно такого рода. Еще можно повесить изображение той награды, которую вы мечтали бы получить. Пусть это и не осуществимо, но именно этот сектор, который еще называют сектором Вдохновения, позволяет нам помечтать. Актерам рекомендуется поставить статуэтку «Оскара», музыкантам — «Грэмми», писателям и политикам — фотографию Нобеля, а кого-то может вдохновить Книга рекордов Гиннесса. Еще есть олимпийские медали, кубки и специальные награды. Южному сектору соответствует стихия Огня. Так же как и огонь, слава может ярко вспыхнуть и тут же погаснуть. Доброе имя, как и пламя, нужно постоянно поддерживать. Огнем, как и людской молвой, трудно управлять, и славу очень сложно сберечь. Здесь можно разместить все, что связано с этой стихией: камин, печку, яркую лампу, фонарь. Камин, который делают просто для красоты, несет в себе пассивную энергию. Нужно почаще зажигать в секторе Славы свечи. Яркий торшер или абажур будет к месту в этой части комнаты. Еще подойдут предметы декора красного цвета, например, красные цветы, пирамиды.

Вопросы amp; Ответы ЭЙС У нас в южной части дома аквариум. Это нормально?

Нет, найдите ему другое место. В южном секторе, который также является сектором Репутации, не должно быть водной стихии ни в каком виде. Аквариумы, фонтаны, водопады, изображения рек, морей и океанов не благоприятны для этой части дома — «подмоченная» репутация не способствует удаче в делах.

ШКОЛА КОМПАСАСамый верный талисман южного сектора — это малиновый Феникс. Он символизирует бессмертие, возрождение и благотворно влияет на все, что связано и с чем ассоциируется в фэн-шуй южное направление. Феникс является священной птицей солнца как на Востоке, так и в западной символике. Это удивительное мифическое существо могут заменить другие птицы с богатым ярким оперением — павлин, петух. Пальма также является символом солнца, олицетворением славы. В качестве символа вполне подойдет и искусственная пальма или ее изображение.