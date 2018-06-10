«В мире таких больше нет»: семья екатеринбуржцев построила дом, похожий на нору хоббитов

— Про нас говорят: «Вот хипаны, фанатики», а мы не фанатики, мы нормальные люди, — говорит хозяйка купольного дома, проводя экскурсию по своему необычному жилищу.

Глядя на этот круглый дом, действительно кажется, что люди здесь живут необычные, не от мира сего. В 2009 году Александр и Анна купили огромный участок земли в деревне Борисово за Богдановичем, а пять лет назад построили здесь дом. Александр — архитектор, а Анна — дизайнер, так что всё делали сами.

— В мире технология строительства купольных домов известна с 30-х годов, — рассказал Александр. — Мы привнесли сюда свой темперамент и чуть-чуть переработали. Мы построили наверху башенку со шпилем и входную группу сделали в славянском стиле — от этого купол стал более уникальным. Я ручаюсь, что таких домов больше нет нигде в мире.

Семья пропагандирует здоровый образ жизни, занимается медитациями и не ест мясо. Раньше Анна жила в квартире на ВИЗе, и каждый день из окна ей открывался вид на заводскую трубу. Затем семья работала и жила два года в Сочи, вернулись обратно и решили сменить наш индустриальный город на деревню. Причём все жители этой деревни — единомышленники. Отшельниками они себя не называют и не относят себя ни к одной из религий.

— 120 километров от города — это экологически чистая зона, здесь на протяжении 70–80 километров вообще нет заводов, — рассказала Анна. — Мы хотим жить в более или менее здоровом и экологичном месте и рядом со здоровыми людьми. Просто в деревне, рядом с пьющими соседями, это неэффективно.

Свой дом семья Едигарьевых называет домом солнца, а находится он в поселении родовых поместий (так семья называет деревню, в которой она живёт). По словам Анны, оно образовалось 10 лет назад, у них есть территориально-общественное самоуправление и свои правила. Хоть живут здесь и единомышленники, но такой дом в деревне один.

— Мы строили необычным способом, приглашали волонтёров со всей России — они приезжали на строительный практикум, — рассказал Александр. — Купол сделан из досок, утеплителя, снаружи обшивка, внутри ещё будет обшиваться листом МДФ — это экологически чистый материал.

Основная и несущая стена в гостиной сделана из самана — это строительный материал из глинистого грунта с добавлением соломы. Толщина такой стены полметра.

— Мы мешали тяжёлый саман вручную, не в каких-то машинах, а прямо ногами топтали и закладывали в опалубку, — добавил Александр. — А на втором этаже стены сделаны из лёгкого самана. Это тоже солома замешивается в глиняном растворе и укладывается в опалубку, но сохнет дольше.

В центре гостиной находится домашний очаг — камин. Когда в доме отключают электричество (а такое бывает часто), Анна даже готовит там еду.

По дому можно гулять как по музею — везде лежат музыкальные инструменты из разных стран.

Планы у семьи гигантские: на своём участке они хотят построить мини-городок с двумя гостиницами и дом детского творчества.

— Там будет много мастерских: деревообработка, работа с керамикой, кузня, швейная мастерская, — рассказал Александр. — Вегетарий, кельи в горе — по типу домов хоббитов, и планируем на территории построить домики для людей, которые захотят жить в этой деревне. До 2023 года хотим всё построить.

Дом отапливают дровами, газа в деревне нет, но, как рассказала Анна, из-за того, что дом купольный, то тепло здесь сохраняется дольше.

— Многие думают, что, чтобы построить дом, нужны большие деньги, у нас вообще не было ни копейки. Но здесь и требования не такие, как в городе.

Историй о необычных домах у нас собралась уже целая коллекция. Один из самых кричащих домов, в котором мы побывали, находится недалеко от Новоуральска — он обшит бутылками, покрышками, старыми банками, обёртками и игрушками. В посёлке Исеть стоит дом с балкончиками, который 40 лет назад уралец построил для своих дочерей. А ещё мы нашли дачу, которая построена из бутылок.

В начале этого года мы нашли дом-монстр, он стоит в самом центре Екатеринбурга. Дом обвивают десятки вентиляционных труб. А ещё съездили в гости, в дом, смахивающий на грудь, который построил уральский физик.

Если вы знаете, где в Екатеринбурге и области находятся необычные дома, или собираетесь построить нестандартное жильё, то присылайте фото с адресами на эту почту m.ignatova@corp. e1.ru