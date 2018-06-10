В Рамадан в Адыгее развернулась благотворительная акция

Крупы и сахар, хлеб и вода, растительное масло, печенье и финики — ежедневно покупатели магазинов Майкопа наполняют продуктами специальные тележки для помощи нуждающимся.

Добрые дела

В священный для мусульман месяц Рамадан в республике проходит акция «Благие дела». Инициатива её проведения принадлежит Духовному управлению мусульман Адыгеи и Краснодарского края. В Коране сказано, что в течение всего месяца верующие должны сосредоточиться на добрых делах, которые приблизят общество к справедливости, славе и успеху.

Предполагалось, что участие в акции примут мусульмане республики, но её поддержали люди разных национальностей и религий. Специальные тележки, установленные в двух крупных магазинах Майкопа, наполняются продуктами очень быстро. Возле каждой из них надпись: «Весь месяц Рамадан каждый может приобрести и положить любые продукты в эту корзину. Мы отвезём её нуждающимся.

Посланник Аллаха сказал: „Лучшая милостыня — в Рамадан“.

Магазин на ул. Чкалова, 61 уже второй год принимает участие в акции „Благие дела“, и каждые три-четыре часа глубокие тележки наполняются продуктами до краёв.

»Мы звоним представителям Соборной мечети по нескольку раз в день, чтобы те приехали за продуктами и отвезли их неимущим. Люди сразу отозвались и с готовностью принимают участие в акции: покупают и кладут в корзину все необходимые, на их взгляд, продукты. И с каждым годом участников благих дел становится всё больше», — рассказала управляющая магазином Шиготиж Хуажева.

Помогать другим

Доброта — главная черта характера жителей Адыгеи. В прошлом году акция уже закончилась, а люди продолжали наполнять корзины продуктами. Это говорит о том, что благотворительная акция «Благие дела» пробуждает в людях чувства сострадания и милосердия, столь редкие и нужные, особенно сегодня.

«Мы уже несколько раз участвовали в акции «Благие дела», хотя сами мусульманами не являемся. По-моему, это здорово, когда обращаются к сердцу человека, к его лучшим чувствам», — считает майкопчанка Елена Коростелёва.

Магазин на ул. Пионерской, 307 участвует в акции впервые, но и здесь каждые два часа полная корзина разнообразных продуктов, и их тоже раздают малоимущим. Но были случаи, когда стоящую у входа благо-творительную корзину опустошали и случайные прохожие.

«Делается это не от большого ума. Разве нельзя просто подойти и спросить, можно ли взять из корзинки те же финики или пакет крупы или муки? Неужели кто-то отказал бы? Поэтому я думаю, что проводить такие акции помощи необходимо чаще, чтобы люди становились добрее, милосерднее, учились жертвовать, по возможности помогая другим», — считает директор магазина Евгения Яцюк.

Кроме того, весь месяц, пока длится пост, у Соборной мечети Майкопа установлены два шатра, где в конце светового дня, после обязательного намаза, мусульман угощают пловом, супами, щипсом, другими национальными блюдами.