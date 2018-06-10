Мифология лидера: стереотипы, которые мешают быть эффективным

О работе руководителей и топ-менеджеров существует много мифов: «лидерами рождаются», «вся власть сосредоточена наверху», «быть начальником сложно» и им подобные. Стереотипы относятся не только к личностным качествам руководителя, но и к рабочим процессам, за которые он отвечает. Книга «Хороший плохой босс», которая выйдет в издательстве «Альпина» в середине июня, развенчивает 44 популярных мифа о лидерстве и руководстве. Forbes публикует один из них.

Миф 5. Лидерами рождаются, а не становятся

«Я обладаю острым умом, потому нахожу ответ быстрее, чем другие люди». Это слова покойного Боба Хортона, энергичного руководителя BP, а затем Railtrack, произнесенные в феврале 1992 года в интервью Forbes. Они отражают устоявшуюся веру в то, что некоторые люди просто лучше подходят на роль лидера, чем остальные. Неоднозначные успехи Хортона в BP и откровенно ужасные результаты работы в Railtrack не соответствуют его заявлению об остроте ума и способности принимать решения. Слава богу, у него еще были хорошие манеры, — он понимал, что хвастается, и иногда добавлял: «Да, это звучит ужасно высокомерно». Хотя тут Хортон не лукавил.

Иногда лидеры объединяются в «закрытые клубы» для взаимного самоутверждения и самовосхваления. Тот факт, что они добрались до вершины власти, как бы служит доказательством, что они обладают нужными талантами, а другие — нет. Как будто удача не сыграла никакой роли в их возвышении. Они действительно думают, что «низшие существа» должны забыть о любой перспективе достигнуть подобного положения. Видите ли, лидерами рождаются, а не становятся. В вас либо есть нужное качество, либо нет. И если у вас его нет, вы можете забыть о власти.

Но это вздор! Большинство из нас способны продемонстрировать какие-никакие лидерские навыки в нужное время и в нужной ситуации. Хотя корпоративная иерархия все еще существует, бывают случаи, когда стоит проигнорировать субординацию. В такие моменты любой, кто способен взять на себя обязанности лидера, сделает это.

Командование и контроль

Напористые и сильные боссы иногда думают, что обладают качествами военачальника. Они считают, что их директивный подход соответствует методам великих полководцев прошлого. Но есть секреты, касающиеся, например, британской армии, которые часто никто не ожидает услышать. Дело в том, что на самом деле в нашей армии не верят в метод «командования и контроля». Или по крайней мере военные чины сознают все последствия ограничений. В Королевской военной академии в Сандхерсте (это высшее заведение, где готовят будущих офицеров Британской армии) давно практикуют более сложный и тонкий подход к лидерству.

Он восходит ко временам Первой мировой войны. Когда прекрасно образованные, но оторванные от жизни молодые офицеры говорили таким же парням, чтобы те шли и сражались за победу, то, к своему ужасу и удивлению, обнаруживали, что не все на это согласны. Солдаты понимали, что сражаться — опасно, и не каждый офицер был в силах убедить или заставить их.

Сто лет назад в армии жестоко расправлялись с теми, кто не подчинялся приказу: тогда за это расстреливали. Но в послевоенное время пришло осознание того, что не только молодые солдаты вели себя ужасно, но и офицеры что-то делали не так. Командование и контроль не всегда работали в разгар битвы. Нельзя было просто взять и сказать солдатам, что им делать, особенно если их жизням угрожала опасность.

Фельдмаршал Уильям Слим, командир 14-й армии Великобритании в Бирманской кампании во время Второй мировой войны, — вот лучший пример для подражания. «Лидерство, — сказал Слим, — это просто ты». В 1950 году, выступая в американском аналоге Сандхерста, академии Вест-Пойнт, он заявил: «Если бы меня попросили дать определение лидерству, я бы сказал, что это проекция личности. Это самая индивидуальная вещь в мире, потому что это просто ты». Нет никакой мистики, никакой фальшивой «харизмы», необходимой для того, чтобы сделать шаг вперед и стать лидером. По сути, речь идет о том, чтобы использовать свои качества и показать их тем, кого вы пытаетесь возглавить. Единого правильного пути не существует.

В подходе Слима наверняка есть что-то правильное. Он возглавлял многонациональные военные силы, которые объединились во время кризиса и столкнулись с огромной японской армией в довольно трудных условиях. Но он добился успеха. Лорд Даннат, бывший начальник генерального штаба , сказал о Слиме: «Его спокойная власть завоевала сердца солдат. У Слима, возможно, не было необходимого числа людей и оборудования, но он обладал лидерскими качествами, интеллектом и зрелым пониманием дела — этого хватило, чтобы победить в Бирме и вдохновить последующие поколения».

Лидером может стать каждый

Армия многому учит нас. Солдаты должны понимать, что в начале битвы или операции главным является офицер, но его могут убить в любой момент. Кто-то должен будет сделать шаг вперед и заменить его. Не исключено, что этим человеком станете и вы.

Уроки, вынесенные на поле битвы, можно перенести на более мирную обстановку — на работу. Почему у босса все идеи — всегда лучшие? Любой должен иметь право высказать свою точку зрения. Любой может придумать новый рабочий метод или прийти к особому пониманию клиента, и это, вполне вероятно, будет иметь значение для бизнеса.

Отсюда следует, что обучение лидерским навыкам необходимо для сотрудников всех уровней, а не только для счастливчиков наверху. Хронические проблемы про— изводительности связаны с тем, что у людей, работающих на низовых должностях, нет таких широких прав и возможностей, как у начальства. Босс пренебрегает их лидерскими качествами (которые, по сути, — простое умение управлять людьми). Это отражение типично британской ошибки, которая на протяжении десятилетий совершается в сфере среднего образования: слишком много суеты вокруг тех, кто отлично успевает, и слишком мало внимания отстающим.

Некоторые лидеры любят распространять мифы о своих особых способностях. Они больше пекутся о своем имидже, чем об успехе компании. Именно эти люди обычно говорят, что лидерами рождаются, а не становятся и что другие должны знать свое место. Они говорят так, пытаясь оправдать свои огромные зарплаты.

Но лидеры — это не представители какого-то непонятного волшебного народа. Они такие же люди, как все мы. Любой может вести за собой других. Так что лидерами становятся, а не рождаются.

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