В Нидерландах построят первый в мире жилой дом, напечатанный на 3D-принтере

Первый дом, как ожидается, завершат в 2019 году. Он будет одноэтажный, с тремя спальнями. После этого будет построено четыре многоуровневых дома на участке в Мирховене — это новый регион Эйндховена, расположенный к западу от центра города, рядом с аэропортом, сообщает dezeen.

Резиденции будут создаваться по очереди, чтобы команда могла воплощать новый опыт в каждом последующем здании. Для начала элементы будут напечатаны в университете, но цель состоит в том, чтобы в конечном итоге переместить все действия на строительную площадку. По словам команды, окончательный дом будет полностью напечатан и собран на месте.

Согласно предварительному проекту, дома будут отличаться изогнутыми бетонными стенами, навесными балконами и глубоко посаженными окнами и дверями. Здания будут органично вписываться в зеленый ландшафт. Постройки неправильной формы получится создать благодаря одной из ключевых особенностей 3D-печати: возможности воплотить в жизнь практически любую фантазию авторов.

Много 3D-печатных домов были изготовлены в последние годы, но исследователи продолжают разрабатывать и совершенствовать технологии. Ранние прототипы были созданы в Китае и России, отличились также Нидерланды и Италия.

Эйндховен, который также является родиной престижной Академии дизайна Эйндховена, надеется позиционировать себя как дидер по 3D-печати зданий из бетона. Здешняя команда уже сделала первый в мире 3D-печатный бетонный мост в конце 2017 года. По мнению проектировщиков, бетон — универсальный материал, позволяющий реализовать конструкции любого размера и формы, обеспечивающий высокую устойчивость здания.

Кстати, в Дании скоро построят самый высокий небоскреб в стране.