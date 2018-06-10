Сыну Кейт Миддлтон врезали по губам на празднике

Во время официального празднования дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II произошел конфуз. Принцу Джорджу заехали по губам.

После завершения Парада в честь дня рождения королевы, когда все члены венценосной семьи собираются на балконе Букингемского дворца, мальчик вертелся по сторонам, пел песни и болтал. Излишняя оживленность маленького принца мешала другим детям наблюдать за полетом королевской авиации.

Этого не выдержала кузина Джорджа Саванна Филлипс. Девочка заставила принца замолчать, заткнув его рот своей рукой. В итоге кузина слегка стукнула Джорджа по губам. Сын Кейт Миддлтон опешил от такой наглости, но вести себя стал сдержаннее.

Однако момент «удара» не остался без внимания. Многие фотографы наблюдали за королевской семьей на балконе и успели заснять инцидент. Фотографии наследника престола с заткнутым ртом уже облетели весь мир.

Напомним, что у королевы Великобритании два дня рождения — день, когда она на самом деле родилась и официально назначенная дата. Традиция праздновать два дня рождения правящего монарха зародилась в 1748 году. С тех пор каждому из них предоставляется возможность выбрать свой официальный день рождения. Так, Елизавета II родилась 21 апреля, но после коронации решила отмечать день рождения во вторую субботу июня.