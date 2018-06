Больше, шире: звезда «Дома-2» готовится к интимной пластике

Экс-участник телестройки «Дом-2» Егор Холявин готовится к интимной пластике. Парень мечтает стать живым Кеном, поэтому уже сделал ряд пластических операций, пишут «Дни.ру». Об операции интимной зоны Егор узнал еще год назад в клинике — хирург просветила молодого человека о необычной пластике и «посеяла зерно сомнения» в его голове.

Спустя год раздумий шоумэн все же решился на операцию и проконсультировался со специалистами. Оказалось, есть два способа вмешательства — косметический и хирургический. Парень выбрал первый случай, когда в мышцу вкалывается инъекция и растягивает ее, соответственно, она становится больше и шире.

— Если это не поможет, то можно решиться на операцию, — резюмировал Холявин.

Рассказал бывший участник популярного реалити и о том, что его ждет в реабилитационный период. По словам молодого человека, он не боится массы ограничений.

— Нельзя ходить в баню, заниматься спортом, сексом. После этого будет консультация, где уже станет понятно, что надо делать дальше — может, пропить курс каких-то препаратов, — рассказал он.

Превращение в Кена Холявин начал полтора года назад. Теперь его в прямом смысле невозможно узнать: он был довольно полным и никак не мог похудеть.

Дорогие друзья, хочу Вас познакомить с лучшим доктором пластической хирургии в области пластики живота, груди и комплексных операций 👉 Самир Седышев @doctor_sedishev 👏👏👏 будет отвечать за идеальное тело Кена 🙈 Как вы видите на фото, совсем скоро у меня появятся мужская грудь, 8 кубиков пресса, косые мышцы, рельефная спина и упругие ягодицы 😱 Сейчас идёт полная подготовка к операции, которая назначена на середину января 😉 СОВСЕМ СКОРО, Я СТАНУ ПЕРВЫЙ ПРИЗНАННЫЙ РОССИЙСКИМ КЕНОМ, БЛАГОДАРЯ 👉 @doctor_sedishev 💐 #ken #russia #usa #Humankendoll #russiaken #humandoll #doll #kendoll #русскийкен #кен #русскийкенегорхолявин #егорхолявин #дом2 #самирседышев #хирург #пластическийхирург #лучшийдоктор #лучшийхирург #новыйя #новаяжизнь #всебудетподругому #мненестыдно #несудитестрого #мненужнавашаподдержка

A post shared by Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) on Dec 27, 2016 at 4:53am PST Ранее Пятый канал сообщал, что «Русский Кен» кинул трех девушек на деньги и «смылся».