«Моя пантера». Экс-участница «Дома-2» признается в любви к девушке

Похоже, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» завела новый роман, причем вовсе не с мужчиной. Виктория выложила в Инстаграм совместные фотографии с подругой — некой Аленой. В подписях под фото экс-участница «Дома-2» не жалеет для своей визави нежных слов. «Люблю тебя навсегда», — пишет для Алены Тори. Или желает своим подписчикам приятных сновидений «от меня — с Аленой». Также Виктория называет подругу «моя пантера» и признается: «когда ты рядом — это самый чистый кайф».

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В свое время Виктория была не только одной из самых ярких, но и по-настоящему талантливых героинь передачи. По образованию Тори — оперная певица. Но после несчастного случая в 2009 году (тогда Виктория случайно повредила пищевод, проглотив острый осколок мидии) девушке пришлось долго лечиться. На какое-то время Карасева «выпала» из творчества и полноценной жизни.

Два значительных романа с мужчинами тоже ни к чему не привели. Несмотря на то, что супруг девушки Вячеслав Дворецков, как мог, поддерживал жену, пара то расходилась, то снова мирилась. Примерно полгода назад в интернете начали писать об их окончательном разводе.

Неудивительно, что поклонники без одобрения отнеслись к совместным фото Карасевой с приятельницей. «А когда детки будут?» — язвительно прокомментировал один из подписчиков снимок двух обнимающихся девушек. «Виктория, это твоя девушка?!» — отреагировал другой.

Как сообщает «360», другой бывший участник скандального шоу — Рустам Солнцев — подтвердил, что между двумя молодыми женщинами есть интимная связь.

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