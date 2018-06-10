Максим Фадеев собирается помочь старику, пожертвовавшему все свои деньги сиротам

Услышав новость о старике из Республики Коми, отдавшем все свои накопления в детский дом, Максим Фадеев не смог промолчать и опубликовал пост в своем Инстаграме. Мужчина, тронутый поступком дедушки, решил помочь ему, ведь тот пожертвовал деньги, которые копил на дом долгими годами.

Неизвестный пожилой мужчина всю жизнь копил деньги, откладывая понемногу с маленькой зарплаты учителя. Он накопил целый миллион и в один момент отдал все в детский дом. Как оказалось, он не планировал раскрывать свою личность, и деньги были перечислены анонимно. Но СМИ все же удалось найти милосердного старика, его зовут Евгений Попов , ему 85 лет. Максим Фадеев отметил, что такой поступок является примером для подрастающего поколения, безвозмездная помощь — то, что сейчас так редко встречается. Старик отказался от собственной мечты — покупки дома ради помощи детям. «Во времена, когда он рос, это был НОРМАЛЬНО. Даже когда у тебя ничего нет, отдать последнее нуждающимся. Доброго здоровья тебе, отец.»

Фадеев всерьез занялся поиском информации об этом добром человеке и связался с его близкими. Выяснилось, что мужчина отдал даже более миллиона рублей и отказывается от любой помощи. Но, как удалось разузнать Максиму, у старика больные ноги, и каждый день ему приходится ходить в баню, которая находится достаточно далеко. Это подвигло музыканта на мысль о сборе средств на строительство бани поблизости. Сейчас он ждет ответа от родственников дедушки и просит пока не производить никаких переводов, так как в интернете очень много мошенников. «Мы серьезно настроены, чтобы решить хотя бы малую часть проблем этого человека, потому что такое нельзя оставлять без внимания!» Подписчики артиста признались, что прослезились при прочтении этой новости, и обещали вложить средства, которые помогут дедушке без страданий ходить в баню возле дома. Такой человек, по их словам, достоин огромного уважения. «Долгих лет жизни этому святому человеку!» «Бывают же на свете Люди!» «Настоящий мужчина! Пусть вся страна о нем узнает!» «А как это выяснилось, если перевод был анонимный?» «Какая разница, главное, что он совершил поступок!»

Чуть ранее Максима Фадеева поразил подвиг малийца, приехавшего на заработки во Францию. Мужчина спас ребенка, свисающего с пятого этажа, взобравшись по соседним балконам, и стал настоящим героем.