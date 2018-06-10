Красота по-скандинавски: лучшие курорты и самые красивые украшения

Скандинавия — чрезвычайно привлекательный маршрут для летнего отдыха специально для тех, кто тяжело переносит жару, а еще это передовой европейский регион в плане архитектуры, моды, дизайна и кулинарии. У Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии есть узнаваемая и завораживающая своей целостностью культурная эстетика, неотделимая от ключевых принципов скандинавского ДНК, которым сегодня пытаются подражать многие, — это минимализм и единение с природой как самая комфортная манера существования в этом мире.

Троллтунга, Норвегия

Скала Троллтунга, или Язык Тролля, — каменный выступ на горе Скьеггедаль, возвышающийся над озером на высоте 350 метров и по форме напоминающий язык, а еще, возможно, самая впечатляющая смотровая площадка, которую вы видели в жизни. Не забудьте зарядить телефон, чтобы сделать невероятные фотографии, и наберитесь сил: подъем до Языка Тролля занимает несколько часов, но прогулка того стоит. На пути туда или обратно посетите Берген с его фотогеничной набережной и рыбным портом, который еще называют воротами в норвежские фьорды.

Стокгольм, Швеция

Природа или города? В Скандинавии сделать выбор вам будет по-настоящему нелегко. Но только не проезжайте мимо Стокгольма: лишь здесь есть расписанное художниками метро, не уступающее настоящей художественной галерее, первый в мире беспилотный автобус, единственный в своем роде хостел-самолет и крупнейший до сих пор используемый по назначению дворец — Королевский дворец Стокгольма.

Сайма, Финляндия

Вопрос «Что посмотреть в Финляндии?» нужно задавать жителям Санкт-Петербурга: они-то точно должны знать хорошо свою «соседку». Зимой в Финляндию ездят любоваться на северное сияние и ледяные замки, а летом — купаться в озерах и наслаждаться «дачной» жизнью по-европейски. Если вы приходите в восторг от размеренного отдыха, то отправляйтесь на озеро Сайма кататься на лодках, ловить рыбу и фотографировать закаты. Впрочем, и городская жизнь в Финляндии имеет щадящий ритм, если только вы не окажетесь в Хельсинки во время рыбной ярмарки или музыкального фестиваля — тогда эта европейская столица откроется вам совсем с другой стороны.

Эре, Дания

Датчан называют одними из самых счастливых людей на земле, так что в отпуске в этой стране у вас будет одна экстразадача: определить, отчего же они такие довольные. В Дании полно национальных парков и красивейших дворцов, открытых для посещения публики, а сам масштаб страны не так уж и огромен, чтобы не охватить все самое интересное за 10–12 дней путешествия. Потайная жемчужина Дании — остров Эре на юге страны, где вы сможете открыть для себя, что же такое каникулы по хюгге: уютный домик с камином посреди пшеничных полей и безлюдные пляжи с гигантскими ветряными мельницами. Кстати, это еще и экологически продвинутый остров, который почти полностью обеспечивает себя возобновляемой энергией.

Юстедаль, Норвегия

Представьте себе полноводную реку, которая спускалась вниз с гор и неожиданно полностью обледенела по пути. Именно так — монументально и драматично — выглядит ледник Юстедаль между фьордами Норд и Согне. Захватывающая природная история разворачивается на территории национального парка, где туристы в основном передвигаются пешком, а ночуют в кемпингах — крошечных красных домиках из дерева на фоне заснеженных вершин. Очень по-норвежски!

Гетеборг, Швеция

Более демократичный и спокойный, чем Стокгольм, город Гетеборг — негласный рай для хипстеров в Швеции. Тут летом проходят музыкальные фестивали, а молодежь вместо баров тусуется в арт-галереях и на рынках еды. Именно в Гетеборге стоит совершить набег на местные секонд-хенды и винтажные магазинчики, а также вдоволь наесться морепродуктами, потратив в два раза меньше, чем в пафосной шведской столице. А если не поленитесь взять машину напрокат, то мчите по побережью в сторону Норвегии изучать северные пляжи и искать тюленей.

Украшения в скандинавском стиле

Кто-то скажет, что не совсем честно связывать в одном обзоре сразу несколько стран, но мы все равно попробуем, тем более скандинавский стиль действительно объединяет Финляндию, Норвегию, Швецию и Данию в один узнаваемый модный регион со своим «фирменным» почерком в подходе к дизайну. Характерной чертой стилей скандинавских стран является андрогинность. Пожалуй, ни для кого уже не секрет, что Северная Европа — регион победившего феминизма, где нарочитое разделение вещей на женские и мужские нивелировалось до понятия «унисекс», но не на словах, а на практике. Впрочем, это не значит, что те же шведки и датчанки не носят платья. Но они носят их совершенно по-другому, чем где бы то ни было: поверх мужских футболок, с безразмерными пиджаками, с простецкими кедами и банальным хвостиком на затылке вместо сложной прически.

Что же касается скандинавских украшений, то они похожи на иллюстрации из учебника геометрии: круги, шары, стрелы, нити, непересекающиеся параллельные линии и причудливые вытянутые формы овалов. Большинство украшений выпускается в серебре, ведь скандинавы не любят подчеркнуто богатые аксессуары, но сегодня вы очень часто встретите и позолоту все в тех же строгих минималистичных изделиях. Скандинавский стиль украшений точно подойдет вам, если вы руководствуетесь принципом «чем меньше, тем лучше» в вашем собственном стиле и уверены, что у украшений всегда второстепенная роль в образе.

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