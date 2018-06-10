4 типа начальников и особый подход к ним

Большинство тренингов посвящено либо внутреннему росту и эффективности, либо тому, как работать с подчиненными и строить команду. Правилам работы с руководителем учат куда реже. И напрасно.

Между тем начальники — как ни странно — тоже люди, и у них тоже есть свои поведенческие паттерны. Именно по ним можно определить тот тип, к которому относится ваш босс. Возможно, такое знание даст вам массу преимуществ перед другими сотрудниками и коллегами. Понять начальника и построить свою работу так, чтобы она была максимально эффективной, — не об этом ли мечтает хотя бы половина начинающих карьеристов?

Все управленцы делятся на четыре типа. Они довольно быстро распознаются, если понаблюдать за руководителем какое-то время. Естественно, у каждого из них есть свои неоспоримые плюсы и, к сожалению, минусы — которые тоже нужно учитывать при выработке собственной стратегии по отношению к ним.

Босс-двигатель

В голове начальника этого типа — очень четкая цепочка: задачи, действия и результаты. Первые он охотно формулирует и раздает, вторых ожидает, третьи должны быть именно в том виде, как он их себе представляет. Построение теплых отношений и дружественной атмосферы в коллективе — не их сильная сторона, прямо скажем. Все должно работать как хорошо отлаженный механизм, остальное — лирика, без которой можно и обойтись.

Такой начальник прямолинеен, порой может быть резким или нетерпимым к тем, кто не вписывается в точную схему или колеблется при выборе оптимального решения. Нацеленность на результат, притом максимально быстрый из всех возможных, — и переход к новым задачам. Никаких других ценностей у «двигателя» нет.

Работать с таким руководителем не слишком сложно — никаких подводных камней в общении не возникнет, его характер довольно предсказуем. Чтобы под началом такого типа работалось комфортно, нужно соблюдать несколько несложных правил.

Говорите только о главном

Не нужно рассказывать ему о делах, используя долгие преамбулы. Лучше всего четко сформулировать главное — и сразу переходить к сути вопроса, с которым вы к нему пришли.

Предлагайте решения

Решения проблем, а не их подробности. Этот тип босса оценит только такой подход. Жаловаться на несовершенство окружающего мира лучше всего коллегам в курилке, а нерасторопность сотрудников не стоит обсуждать вовсе. Начальник сам все прекрасно видит и понимает.

Будьте подготовлены

Время — один из ценных ресурсов «двигателя». Не стоит его расходовать попусту на бесполезную болтовню. Потратьте какое-то время на подготовку к совещанию и высказывайтесь строго по делу. Не тушуйтесь и постарайтесь не мямлить. Все должно быть точно и лаконично — такой тип начальника точно оценит ваш подход.

Начальник-энерджайзер

Этот человек энергичен, харизматичен, а его запасам оптимизма можно только позавидовать. Такой начальник охотно идет на риск, обладает неиссякаемым чувством юмора и готов всех увлечь своими идеями — пусть порой и несколько странными. Этот тип боссов очень плохо переносит рутину и текучку, предпочитая решать такие вопросы в авральном режиме или делать вид, что их не существует вовсе. Они отлично генерируют идеи, начинают различные проекты — но под любым предлогом переложат разработку деталей и выполнение нудной и скучной работы на кого-то еще. С таким начальником очень важно быть на одной волне.

Проявляйте креативность

Сложность только в том, чтобы ваши идеи не оказывались ярче и интереснее задумок руководителя. А вот продумывать детали и углублять идеи босса можно и нужно.

Не спорьте

Переубедить энерджайзера довольно сложно. Особенно если его интеллект не слишком высок — такое, к сожалению, иногда бывает и на практике означает оптимистичного самодура в руководителях. Он в восторге от собственных идей и задумок, так что любая критика или спор будут восприняты им в штыки. Особо искусным дипломатам иногда удается преподносить аргументы так, что босс искренне начинает думать, что новая идея — тоже его собственная. Если вы не владеете таким мастерством — не стоит и пытаться.

Уточняйте постоянно

Далеко не все, что бывает озвучено «энерджайзером», подлежит исполнению. Иногда он просто думает вслух, а подчиненные слышат лишь промежуточные результаты. Уточняйте, правильно ли вы поняли его поручения.

Планируйте и выполняйте

Больше всего на свете этот босс любит людей, способных обеспечить нормальное воплощение задуманного ими. Лучше, если по дороге его не будут отвлекать на скучные подробности — а он в это время нагенерирует новых замечательных идей и проектов.

Хвалите его идеи публично

В этом нет ни капли банального подхалимства. Если вам действительно по душе то, что он придумал, — не держите это в себе, похвалите достоинства идеи при всем коллективе.

Руководители-«весы»

Они точны, аккуратны и очень осторожны. Высоко ценят организованность. Прежде чем принять решение, тщательно изучают факты, историю вопроса, состояние дел у конкурентов, список исполнителей и так далее. Это перфекционисты, каких еще поискать.

Нельзя торопить начальников такого типа с реакцией — со стороны порой может показаться, что они попросту боятся принять решение, но на самом деле они просто погружены в процесс осмысления всего проекта и обдумывание деталей. Они требовательны и настойчивы в том, в чем уверены.

Важно понять, что ими движут объективность и точное планирование, — и представлять им решения в развернутом виде, с фактами для всестороннего изучения и анализа.

Не устраивайте сюрпризов

Лучше всего не совершать вообще никаких резких движений, которые потребуют от босса немедленной реакции. Не спешите сами и не заставляйте его спешить.

Готовьте детали и факты

Без них любые новые идеи и начинания будут восприниматься с подозрительностью, а то и вовсе будут отвергнуты без разговоров.

Босс-гармонизатор

Ему известно искусство срединного пути. Он и гармония — слова-синонимы. Они хотят и умеют помогать людям становиться счастливыми и успешными в любых начинаниях. Даже при наличии двух противоположных мнений они способны найти консенсус и результатом будут довольны все без исключения. Для такого руководителя только подобное решение кажется единственно верным.

Чаще всего они очень любимы подчиненными, но следствием склонности к стабильности иногда может быть неспособность к переменам и принятию быстрых, непопулярных решений. В кризис это может оказаться катастрофическим для общего дела.

Работайте в команде

Даже если вас не слишком волнуют эмоции коллег — постарайтесь хотя бы сделать вид, что вы о них думаете. Ваш босс оценит проявление «командного чувства» — и всем от этого будет польза.

Не драматизируйте

Если вы хотите, чтобы начальник поскорее принимал решение, не нужно излишне драматизировать ситуацию — в своем стремлении сделать хорошо всем сразу он может надолго застрять в деталях и лишних подробностях. Сохраняйте стабильность и давайте боссу понять, что это — ради общего блага.