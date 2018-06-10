Кровавый орел и другие самые жестокие казни в истории

В былые времена к смерти приговаривали за всевозможные преступления: от убийства до мелкого воровства. Чаще всего казни были публичными, поэтому для привлечения большего количества зевак акт умерщвления старались сделать более зрелищным. И в этом человеческому воображению не было границ.

Медный бык Перед казнью приговоренному отрезали язык, а затем запирали его внутрь медного быка. Под быком разжигали огромный костер, и бедолага практически жарился в нем заживо. В связи с отсутствием языка кричать он не мог, поэтому все, что ему оставалось, — это биться о горячие стенки. От ударов бык шатался и, казалось, оживал, вызывая бурный восторг толпы.

Казнь пеплом

Человека запирали в тесном непроветриваемом помещении, заполненном пеплом. Преступник умирал в долгих мучениях, которые длились подчас несколько дней или недель.

Слоновья казнь

Приговоренного к смертной казни отдавали на растерзание специально обученному слону-палачу. Он топтал жертву, и та погибала от травм. Причем тем преступникам, которым слон наступал на голову, можно сказать, еще везло — они умирали быстро и без мучений — в то время как других слон мог терзать часами.

Бамбуковая казнь

Известное свойство бамбука — быстрый рост — больное человеческое воображение тоже использовало для истязания приговоренных к смерти. Тело человека располагали над побегами молодого бамбука, и растение прорастало сквозь него, причиняя немыслимые страдания жертве.

Молоко и мед Осужденного помещали в лодку, закрепляя его тело таким образом, чтобы тот не мог пошевелиться. Долгое время бедолагу кормили только молоком и медом. Если он отказывался есть, в глаз ему тыкали острой палкой до тех пор, пока он не открывал рот. Кожу приговоренного тоже обмазывали медом. Скоро полчища насекомых, привлеченных сладким запахом, набрасывались на тело и буквально съедали беднягу заживо.

Кровавый орел

При этом способе казни приговоренного связывали и клали на живот. Затем кожу на спине вспарывали и перерубали топором все ребра, чтобы они торчали наружу, наподобие крыльев. После этого человек, как правило, еще был жив. Для пущих мучений раны посыпали солью. И только спустя какое-то время человеку, наконец, давали умереть, вырвав из истерзанного тела сердце и легкие.

Ожерелье

Этот вид казни изобрели уже в наши дни. На шею или талию человеку одевают резиновую покрышку, наполненную бензином, и поджигают. Приговоренный к смерти задыхается от едкого дыма и сгорает заживо.