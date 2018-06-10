Лариса Гузеева огорчила поклонников новым нарядом

Недавно Лариса Гузеева опубликовала в микроблоге фотографию, сделанную в салоне красоты. По снимку можно судить о том, как хорошо в последнее время выглядит ведущая. Судя по подписи, чувствует она себя тоже неплохо.

«Я не устала. Я не хочу в отпуск. Я люблю холодное лето. Всем радостных выходных», — такой комментарий под фотографией оставила Лариса Андреевна.

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Большинство поклонников остались в восторге от фото. «Безумно красивая, умная женщина», «Вы клевая и стильная», «Шикарная женщина и потрясающая ведущая», — высказывались подписчики.

Однако многие из них остались не в восторге от наряда Гузеевой. Брюки и пеструю блузу кое-кто назвал одеждой «колхозницы». «Вы — эталон красоты… Ну сделайте что-нибудь. Поменяйте стилистов!» — написали фолловеры.

Надо сказать, наряды Ларисы Гузеевой подвергаются критике регулярно. Не так давно в Инстаграме была опубликована фотография, на которой ведущая в белой блузке и брюках выглядит гораздо старше своих лет и полнее, чем есть. Тогда комментаторы пришли в ужас. «Что с Гузеевой?!», «Ее специально уродуют?» — писали под снимком.

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На этот раз чаша терпения Ларисы Андреевны была переполнена. Она достаточно строго ответила критикам в разделе Stories. Продемонстрировав часть своего гардероба, ведущая сделала заключение:

«Вот вам не нравится, как я одеваюсь. Но это привозят мне мои стилисты, им тоже надо зарабатывать. Что мне теперь делать, уйти с работы, застрелиться, что ли? У каждого своя работа, в этом вы будете меня видеть».