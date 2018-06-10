В проекте «Хочу меняться» победила Светлана Цидилова

Светлана Цидилова знакома костромичам как директор «Фабрики-кухни».

Своей целью нахождения на проекте Светлана назвала преображение, как внутреннее, так и внешнее.

« Хочу похудеть и вспомнить наконец-то, что я женщина, а не раб своей работы»

Всю свою жизнь она посвятила кухне. Знает практически все о еде и ее приготовлении. Так знакомые жителям Костромы торты и куличи от «Фабрики-кухни»— дело ее рук и рук ее команды.

Светлана долгие годы была в браке, но сейчас разведена. Имеет двоих взрослых сыновей.

Именно эта жизненная история, размещенная в социальных сетях, позволила Светлане вырвать победу. Люди прониклись к ней и отдали свои голоса. В результате с огромным отрывом Светлана заняла 1 место в онлайн-голосовании, проходившем на портале K1NEWS.RU «Это казалось бы обычная история. История женщины, которая ощущает себя лёгкой и юной внутри, и с недоумением разглядывает незнакомку в зеркале. Она ее не любит и стыдится.

Так бывает с людьми, которые много пережили и перенесли.

Светлана Цидилова в душе до сих пор та девчонка, которая сводила с ума всех ребят в округе. За нее боролись, ее любили и берегли.

Что случилось потом? Как часто бывает, она вышла замуж за человека, который её не любил. Она была хорошей девочкой, на которых женятся. Например, по совету мамы.

Психологи говорят, что все полные люди носят панцирь из жира, чтобы спрятать ранимую сущность за солидной бронёй. Она многое перенесла. Предательство, потери, нелюбовь. И это что! Врачи поставили серьёзный диагноз. Это стало последней точкой. Именно здесь она сказала себе -стоп! Я буду счастливой. И любимой! И пришла на проект «Хочу меняться». Чтобы вернуться к себе. Вспомнить себя — лёгкую и счастливую.

И это действительно помогло. Она вдруг поняла, как хочет жить. Быть хулиганкой, радоваться жизни, мечтать, любить и быть любимой. Она заискрилось и начала опять замечать мужские взгляды и радоваться простым моментам.

Но этого мало. Она мечтает и внешне хоть немного вернуться к себе — той Свете, которую уже почти забыла.»

“Этот проект дал мне новый толчок, новый виток в моей жизни. Моя жизнь сейчас только началась. Это настолько удивительный проект. Спасибо людям, которые его организовали. Вообще, все в нем удивительно и прекрасно. На нашей первой встрече мы записывали наши цели и желания. Один из пунктов я смогла выполнить. Я научилась любить себя. Внутренне очень много поменялось. Когда ты относишься к миру совсем по-другому, то и он отнесется к тебе также. Очень много поменялось даже в моей работе, в моей личной жизни очень много поменялось. Вообще каждый день я просыпаюсь очень счастливым человеком и просто радуюсь, что я живу и нахожусь в этом проекте, и мне совсем не хочется отсюда уходить.»

Автор видео— Лариса Брауз

Обновленную Светлану участницы проекта, организаторы и все костромичи смогут увидеть 17 июня на итоговом празднике, который пройдет в ресторане отеля «Shelestoff».

Над образом Светланы будут работать Юлия Петрова (салон красоты «Весна»), Ольга Рукавишникова (магазин одежды «Гардеробчик») и визажист Валерия Шиловская (студия красоты Валерии SHE)

Всех участниц проекта «Хочу меняться» будут ждать подарки, поздравления и, главное, каждая из них уйдет уже не той женщиной, которая пришла на проект 2 месяца назад. Они проделали над собой огромную работу. Эти преобразования не только видны внешне, но и колоссальная работа проведена с внутренним миром участниц. Партнеры проекта:

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