Какие народы России целуются чаще остальных

Традиция целоваться при встрече или на свидании существует отнюдь не у всех народов мира. Антропологи американского университета Невада совместно с учёными из Блумингтона провели ряд гендерных исследований 168 народов мира и сделали неожиданный вывод — поцелуй, как приветствие или ласка, существует только у европейских народов или народов, которые подверглись цивилизационному влиянию европейской культуры.

Своё исследование они опубликовали в журнале «Американский Антрополог» в 2015-м году. При этом стало известно, что чаще всего целуются народы с развитой городской цивилизацией, в то время как люди, обитающие в условиях дикого леса, например, индейцы Амазонки или жители африканских джунглей часто даже не знают, что такое поцелуй. Американцы выяснили, что мы живём в мире, в котором целуются только 46% народов.

Все идёт из древности

Удивительного в этом ничего нет, поскольку и в Европе поцелуи распространились с исторической точки зрения не так давно, а пришли они вообще из глубокой древности. Гpеческий истopик Гepoдoт в своих трудах указывал на существование у древних персов обычая целоваться при встрече.

Он же отмечал, что поцелуи эти зависели от социального положения встретившихся людей: равные друг другу целовались в уста, если неравенство между людьми было небольшим, то в щеку, а если оно было значительным, то бедняк приветствовал знатного человека, падая перед ним ниц и лобзая его ноги либо края одежды.

Где не любят целоваться

Американцы выяснили, что больше всего целуются народы Ближнего Востока, и только половина североамериканских народов может поцеловать другого человека при встрече.

В Европе процент народов, в чью культуру входят поцелуи, доходит до 70%, а в Азии — до 73%. Не знают и знать не хотят что такое поцелуй, индейцы Центральной и Южной Америки, жители центральной и южно Африки и коренные обитатели Новой Гвинеи.

Что бывает вместо поцелуя

Многим по кино и литературе известен «поцелуй маори», когда при приветствии два человека трутся друг о друга носами, при этом прижимаясь лбами. В России подобное встречается у северных народов, обитающих за Полярным кругом и живущих большую часть года в морозных условиях.

Чукчи и юкагиры, энцы и эвенки при встрече трутся носами — это довольно нежное приветствие распространено между близкими людьми и родственниками. Для чужаков и просто знакомых людей есть другие формы приветствия.

Правда, американские учёные считают, что поцелуи в таких случаях самые настоящие, просто мы со стороны ничего не видим из-за меховых капюшонов.

Русские целуются больше всех

Все те же исследователи из Невады с помощью опросов выяснили, что россияне в целом, несмотря на все свое национальное разнообразие, поцелуи любят и принимают, и что больше всего в России целуются русские.

Это обусловлено и культурно-историческим контекстом поведения и влиянием европейской культуры. Троекратное целование при встрече знакомых, друзей, родственников и любимых было принято на Руси издревле, обычай этот органично лег на привитые христианские ценности: на Пасху в храмах, поздравляя друг друга с воскресением Христа, целовались все — и крестьяне, и господа, и нищие. В этот день поцелуй знаменовал всеобщее равенство людей перед Господом.

Супружеские поцелуи, правда, на Руси демонтировать было не принято, это считалось распущенностью, поцелуй между парнем и девушкой на людях мог считаться и оскорблением, так как публично в компаниях целовали только продажных женщин.

Единственное исключение, которое делалось, это поцелуи невесты и жениха на деревенских свадьбах, когда молодые должны были целоваться по команде гостей, кричавших «Горько!»

При СССР обычай этот был почти изжит и оставался прерогативой встречи вождей на высшем уровне — они троекратно, «по-русски» целовали заезжих знаменитостей и дипломатов, что стало предметом различных анекдотов и шуток. Но в современной России поцелуй возвращается к нам, принимая более современные формы, например, в виде демонстративных поцелуев возле щёк, когда и обычаи соблюдены, и приличия не нарушены.

Поцелуи более смелые стали настолько распространены в молодёжной среде, что власти некоторых городов, например, Москвы, одно время подумывали о том, чтобы законодательно запретить такого вида публичные ласки, введя штрафы и даже наказание, однако отказались от этой идеи.

Кавказские поцелуи

Наиболее сдержанными среди народов России считаются мусульмане: татары и народы Кавказа — аварцы, вайнахи, кабардинцы, балкарцы и другие. Поцелуй между мужчиной и женщиной в исламе недопустим, и непозволительно целовать даже руку, так как к женщине может прикасаться только её муж. Мужчины же при встрече часто рассыпаются в изощрённых формах приветствий и обнимаются.

Но не все жители Кавказа такие строгие — грузины или армяне могут при встрече не только засыпать другу друга радостными вопросами и пожеланиями всяческого благополучия, но и без задней мысли расцеловаться, причём это не будет нести никакого эротического подтекста — просто приветствие.

Согласно статистике антропологов каждый житель Европы (а территория России почти наполовину лежит именно на Европейском континенте) целуется примерно семь раз в день, причем, молодежь в возрасте до 35 лет целуется даже чаще — 12 раз в день, а те, кому за пятьдесят — только дважды.