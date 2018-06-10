7 рекомендаций от воронежских полицейских, как не стать жертвой карманника 

Самыми распространёнными преступлениями в столице Черноземья являются карманные кражи.
Пресс-служба главного управления МВД России по Воронежской области распространила памятку, которая должна помочь не стать жертвой карманных воров. Полицейские поясняют, что в общественном транспорте и магазинах — в местах скопления людей, карманники выделяют тех, кто имеет привлекательную внешность. Хотя, с этим утверждениям можно поспорить, так как жертвами воров становятся те, кто имеет неосторожность сделать легкодоступными дорогие вещи, не следят за сумками и карманами. В редакцию «Вести-Воронеж» и в соцсетях часто поступают сигналы о том, что карманные воры действуют иногда совершенно наглым образом. Чаще всего используют толчею при входе или выходе из автобусов. Используя огромный опыт в работе с преступниками, полицейские рекомендуют: 1. Следите за тем, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, тем самым не привлекали к себе внимание. 2. Необходимо чтобы Ваша сумка всегда была застёгнута, вмноголюдных местах прижимайте её к себе, не перебрасывая за спину. 3. При посещении торговых центров, никогда не кладите сумку в тележку для покупок. 4. Ни в коем случае не храните у себя в сумке записки с цифровым PIN-кодомот банковской карты, тем более, никогда не указывайте его на самой карте. 5. Старайтесь по мере возможности брать с собой ту сумму денег, которая вам необходима. 6. Не демонстрируйте окружающим мобильный телефон или бумажник, а пересчитывая деньги, старайтесь делать это незаметно для окружающих вас людей. 7. Если Вы заметили карманного вора, то, не привлекая к себе внимания, немедленно сообщите об этом в отдел полиции. При этом постарайтесь запомнить приметы внешности злоумышленника, тем самым Вы поможете стражам порядкав его поисках.