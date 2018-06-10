«Работаешь без перерыва, ругаешься с клиентами, переделываешь все 10 раз. И оказывается, это был комфорт, из которого теперь надо выйти. Дядю-начальника сменяет дядя-клиент, которого попробуй пойми». Борис Шлаин, старший консультант ШлаинКонсалтинг, IT-консультант, бизнес-аналитик рассказал в блоге на VC.ru, где на самом деле находится зона комфорта:
…работаешь без перерыва, ругаешься с клиентами и инвесторами, переделываешь все по 10 раз. И оказывается, что это-то для тебя и был комфорт. А теперь надо из него выйти.
Почти каждый слышал о том, что чтобы достичь чего-то серьезного — «нужно выйти из зоны комфорта». Мое мнение: зона дискомфорта в стартапе совсем не там, где кажется на первый взгляд. Если об этом знать заранее, то кто-то решит вообще не ввязываться в стартап, а другому это поможет провести свой к успеху.
Мифы первый и второй про зону вне комфорта, распространенные и неважные: стартап — это мало денег и много работы
Где мы ожидаем найти зону дискомфорта?
1. В стартапе мало денег — не платят совсем или платят ниже рынка. В интернете можно найти много историй основателей про то, как они «питались одним дошираком и жили в офисе, т.к. не было денег на жилье». Это дискомфорт бытовой — но если вы к этому готовы, то это не страшно. Намного хуже, если вы готовы — а у вашей жены терпение уже кончилось.
2. В стартапе приходится работать без выходных и отпусков, иногда по ночам. На самом деле, это зависит от того, как вы как организовали процесс. В традиционном корпоративном мире тоже приходится иногда работать без выходных, и от вас это зависит меньше.
Много работы и мало денег — это «игрушечный дискомфорт», если так можно сказать, «еще цветочки». Дальше расскажу про ягодки.
Миф третий: в стартапе каждый занимается тем, что у него хорошо получается и что ему нравится.
Стереотип: в стартапах много работают и мало получают, но зато работаешь на себя, а не на дядю, и делаешь что хочешь.
Давайте разбираться. Чтобы проект приносил деньги, нужны продажи. Чтобы были продажи, нужно «попасть» в проблемы и ожидания клиента. Одного дядю-начальника вы сменили на другого дядю-клиента, только хороший начальник ставит задачу ясно и четко, а клиента еще «попробуй пойми».
Вот она, зона вне комфорта — делать всю работу, да еще бесплатно и в сверхурочном режиме.
Миф четвертый: стартап — место для фанатиков, увлеченных своим делом.
Есть такой ученый, Михай Чиксентмихайи. Он разработал теорию потока. Если совсем кратко — поток это состояние, когда работать вам просто по кайфу. Можно даже денег не платить. В таком состоянии 2 разработчика за выходные делают офигенный продукт, а data scientist без перерывов копается в данных, пока не найдет «инсайт на миллион».
Характеристик состояния потока у Чиксентмихайи девять:
1. Ясные цели и устремления. Цели достижимы, а правила работы в целом понятны. Нет ситуации «Я не понимаю, с чего начать».
2. Недвусмысленная и немедленная обратная связь — результат виден сразу. Скомпилировали, и вот приложение уже можно загрузить на мобильный телефон. Есть ошибки — поправили и скомпилировали снова, a не «отдали документ на согласование и ждем полгода».
3. Отсутствие сомнения. Отключается «внутренний диалог». Вы уверены, что делаете то, что должны.
4. Чувство контроля: есть ощущение, что все зависит от вас. Хочу — реализую один алгоритм, хочу — другой.
5. Нарушение чувства времени. Сидели-сидели над задачей, и вдруг утро наступило.
6. Внутренняя мотивация. Сам процесс доставляет удовлетворение, «работа по кайфу». В этот момент вообще неважно, удастся продать проект за сто тысяч или за миллион.
7. Концентрация внимания. Никакие другие задачи и события не могут вас отвлечь.
8. Единение действия и осведомленности. То, что знаете — применяете на практике, «здесь и сейчас».
9. Навыки и знания позволяют подступиться к задаче, но она при этом достаточно сложная и новая — в этом заключается «вызов».
Я предполагаю, что каждый стартапер мечтает о том, чтобы команда работала в состоянии потока. Результаты — быстрые и интересные, денег можно почти не платить.
Но есть неожиданная проблема. Настоящий стартап — это проект с неподтвержденной бизнес-моделью. Весь проект строится на наборе гипотез. Гипотезы могут подтвердиться, а могут и нет. И что делать, если реальность опровергла гипотезу? Пересматривать идеи, формулировать новые гипотезы. В этой точке кто-то принимает решение вообще отказаться от проекта, кто-то развивает идею для самореализации даже без коммерческих перспектив.
Вот она, еще одна зона вне комфорта — чтобы идти к результату, нужно наступать на горло своей песне. Причем наступать регулярно и методично.
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