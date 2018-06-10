«Зона вне комфорта для бизнесмена — делать все, бесплатно, в сверхурочном режиме». МНЕНИЕ

«Работаешь без перерыва, ругаешься с клиентами, переделываешь все 10 раз. И оказывается, это был комфорт, из которого теперь надо выйти. Дядю-начальника сменяет дядя-клиент, которого попробуй пойми». Борис Шлаин, старший консультант ШлаинКонсалтинг, IT-консультант, бизнес-аналитик рассказал в блоге на VC.ru, где на самом деле находится зона комфорта:

…работаешь без перерыва, ругаешься с клиентами и инвесторами, переделываешь все по 10 раз. И оказывается, что это-то для тебя и был комфорт. А теперь надо из него выйти.

Почти каждый слышал о том, что чтобы достичь чего-то серьезного — «нужно выйти из зоны комфорта». Мое мнение: зона дискомфорта в стартапе совсем не там, где кажется на первый взгляд. Если об этом знать заранее, то кто-то решит вообще не ввязываться в стартап, а другому это поможет провести свой к успеху.

Мифы первый и второй про зону вне комфорта, распространенные и неважные: стартап — это мало денег и много работы

Где мы ожидаем найти зону дискомфорта?

1. В стартапе мало денег — не платят совсем или платят ниже рынка. В интернете можно найти много историй основателей про то, как они «питались одним дошираком и жили в офисе, т.к. не было денег на жилье». Это дискомфорт бытовой — но если вы к этому готовы, то это не страшно. Намного хуже, если вы готовы — а у вашей жены терпение уже кончилось.

2. В стартапе приходится работать без выходных и отпусков, иногда по ночам. На самом деле, это зависит от того, как вы как организовали процесс. В традиционном корпоративном мире тоже приходится иногда работать без выходных, и от вас это зависит меньше.

Много работы и мало денег — это «игрушечный дискомфорт», если так можно сказать, «еще цветочки». Дальше расскажу про ягодки.

Миф третий: в стартапе каждый занимается тем, что у него хорошо получается и что ему нравится.

Стереотип: в стартапах много работают и мало получают, но зато работаешь на себя, а не на дядю, и делаешь что хочешь.

Давайте разбираться. Чтобы проект приносил деньги, нужны продажи. Чтобы были продажи, нужно «попасть» в проблемы и ожидания клиента. Одного дядю-начальника вы сменили на другого дядю-клиента, только хороший начальник ставит задачу ясно и четко, а клиента еще «попробуй пойми».

Вот она, зона вне комфорта — делать всю работу, да еще бесплатно и в сверхурочном режиме.

Миф четвертый: стартап — место для фанатиков, увлеченных своим делом.

Есть такой ученый, Михай Чиксентмихайи. Он разработал теорию потока. Если совсем кратко — поток это состояние, когда работать вам просто по кайфу. Можно даже денег не платить. В таком состоянии 2 разработчика за выходные делают офигенный продукт, а data scientist без перерывов копается в данных, пока не найдет «инсайт на миллион».

Характеристик состояния потока у Чиксентмихайи девять:

1. Ясные цели и устремления. Цели достижимы, а правила работы в целом понятны. Нет ситуации «Я не понимаю, с чего начать».

2. Недвусмысленная и немедленная обратная связь — результат виден сразу. Скомпилировали, и вот приложение уже можно загрузить на мобильный телефон. Есть ошибки — поправили и скомпилировали снова, a не «отдали документ на согласование и ждем полгода».

3. Отсутствие сомнения. Отключается «внутренний диалог». Вы уверены, что делаете то, что должны.

4. Чувство контроля: есть ощущение, что все зависит от вас. Хочу — реализую один алгоритм, хочу — другой.

5. Нарушение чувства времени. Сидели-сидели над задачей, и вдруг утро наступило.

6. Внутренняя мотивация. Сам процесс доставляет удовлетворение, «работа по кайфу». В этот момент вообще неважно, удастся продать проект за сто тысяч или за миллион.

7. Концентрация внимания. Никакие другие задачи и события не могут вас отвлечь.

8. Единение действия и осведомленности. То, что знаете — применяете на практике, «здесь и сейчас».

9. Навыки и знания позволяют подступиться к задаче, но она при этом достаточно сложная и новая — в этом заключается «вызов».

Я предполагаю, что каждый стартапер мечтает о том, чтобы команда работала в состоянии потока. Результаты — быстрые и интересные, денег можно почти не платить.

Но есть неожиданная проблема. Настоящий стартап — это проект с неподтвержденной бизнес-моделью. Весь проект строится на наборе гипотез. Гипотезы могут подтвердиться, а могут и нет. И что делать, если реальность опровергла гипотезу? Пересматривать идеи, формулировать новые гипотезы. В этой точке кто-то принимает решение вообще отказаться от проекта, кто-то развивает идею для самореализации даже без коммерческих перспектив.

Вот она, еще одна зона вне комфорта — чтобы идти к результату, нужно наступать на горло своей песне. Причем наступать регулярно и методично.

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