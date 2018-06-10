Над этой толстой девушкой издевались, обсмеивая и фотографируя ее в тренажерном зале. Но ее реакция восхитительна!

Я — толстуха!

Это моя первая неделя в тренажерном зале. Я сюда хожу, каждый вечер после работы, и каждый раз я вижу, что за мной наблюдают три девушки. Сегодня я узнала, что они фотографировали меня и все время смеялись надо мной, но я не возражаю.

Я рада, что Вы не прошли через все то, что прошла я. Я не всегда была такой. Но пару лет назад я сломала бедро и вынуждена была отказаться от всех упражнений. Потом моя бабушка заболела, и я заботилась о ней все свое свободное время, и мне некогда была заниматься собой, так я набрала еще больший вес. Потом она умерла, и я заедала мое горе и набирала вес. Сейчас мой размер XXXL. Но я не ненавижу себя, и свое тело. Я люблю себя за то, кто я есть, и что, не смотря на все то, что произошло в моей жизни, я могу честно сказать эти слова. Я люблю себя!

Мне очень жаль, что общество, и ваши родители вас так воспитывали, что вы считаете нормальным, попытаться навредить кому-то, вместо того, чтобы помочь, но я не в обиде. Спасибо, что напомнили мне, что надо работать еще усерднее. И я буду, не смотря ни на что, сидеть на диете и работать до изнеможения в тренажерном зале каждый день. И я это делаю не для вас или кого-нибудь еще. Я это делаю для себя.

Я надеюсь, что кто-то еще, кто чувствует себя уродливой или толстой и решил изменить свою жизнь, будет идти дальше не на кого не оглядываясь.

Забудьте про худых девушек, которые смеются над вами, или самовлюбленных мускулистых мужчинах, которые говорят вам, что вы жирная. Любите себя, не смотря ни на что!

Давайте учить любви и всех остальных, ведь сегодняшний мир очень нуждается в этом!