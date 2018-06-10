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Магниты не только металлы соединяют, но и человеческие судьбы
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Магниты не только металлы соединяют, но и человеческие судьбы 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 10 июня, на площади окружного Центра национальных культур Салехарда известные умельцы из разных российских регионов проводят мастер-классы по забытым народным ремеслам. Они демонстрируют изделия из кости, металла, керамики, дерева и бересты.
Мастер Денис Переденин из Шадринска представил оригинальные изделия из бересты. Самовары, рюмки, столовые наборы и даже магниты с ямальской символикой — все работы очень красивые и уникальные.
Умелец рассказал удивительную историю о магнитах: «Получили заказ с Ямала сделать оттиск, наш мастер работал совместно с дизайнером из Салехарда. Прошло немного времени и они поженились. Вот какая судьба, так что магниты не только металлы соединяют, но и человеческие судьбы».
Показал Денис и балалайку-бутылку, которую делает человек с высшим музыкальным образованием. По его словам, ведь только музыкант знает, как выглядит правильно и точно этот инструмент.
Раньше все изделия склеивали рыбным клеем, сейчас используют только медицинский клей. Свою продукцию стараются делать быстро и качественно. Так, на солонки, ложки, вилки уходит один-два дня. Все предметы обрабатывают этиловым спиртом. Кроме того, берестяные изделия не только красивы и изящны, но и сохраняют экологическую чистоту.
Отметим, мастер-классы народных умельцев проходят в рамках этнофестиваля «Душа тундры».
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