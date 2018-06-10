Забытые ремесла. Сумки из кожи рыбы, короба из коры, ковры из овечьей шерсти

Сегодня, 10 июня, на площади окружного Центра национальных культур Салехарда известные умельцы из разных российских регионов проводят мастер-классы по забытым народным ремеслам. Мероприятие проходит в рамках этнофестиваля «Душа тундры».

Участники демонстрируют свои изделия из кости, металла, керамики, дерева и бересты. Елена Кокорина из Сыктывкара привезла изделия из соснового корня. В её коллекции стильные штучки — миниатюрные шкатулочки и изящные короба, в которых можно хранить травы, чаи, крупы. На сегодняшний день Елена является одной из немногих в России мастериц, которая возрождает старинное ремесло — корнеплетение.

«Процесс этот — трудоёмкий: от собирания корней до изготовления. Ведь, чтобы сделать шкатулку, короб или сундук, приходится заготавливать большой объем корней. Плету изделия любой формы и только в сыром виде. За основу беру корень сосны, черемухи или можжевельника», — рассказала она корреспонденту ИА «Север-Пресс»

По мнению Елены, на Ямале также следует возродить корнеплетение.

«В Кирове упростили этот вид ремесла, все изделия делают из лозы. Одним словам, клепают товар как китайский ширпотреб. Лоза не такая пластичная, как корень, из которого можно плести даже скульптуры разных форм», — отметила сыктывкарская мастерица.

Елена также привезла сумки, чехлы для телефонов, сделанные из кожи рыбы. В качестве материала она использует лосося. Этим видом ремесла умелица занялась, побывав в Лапландии, где он очень распространен и пользуется большим спросом у населения.

«Это очень благодатный материал, он прочнее любой другой кожи. Из него даже делают обувь, ведь кожа из рыбы имеет свойство не пропускать воду», — отметила умелица. В России это ремесло хорошо развито на Дальнем Востоке.

Ещё один утраченный вид ремесла — ковроткачество, представила тюменская мастерица Юлия Карандина. В Ишиме осталась единственная фабрика в России, которая производит традиционные ковры из овечьей шерсти. Раньше на ней работало 700 человек, сейчас трудятся двадцать работников.

«В производстве нет ничего механизированного, их ткут на ткацких станках вручную. Раньше использовали только натуральные красители: траву, одуванчики, свеклу, сейчас ланолиновые красители на натуральной основе».

Большой ковер не каждый может себе позволить, так как цена на них слишком высока. Иногда она достигать 300 тыс. рублей. Ткут такой ковер сразу четыре мастерицы.

«Мы делаем все, чтобы люди знали, что такой вид ремесла живет. Мы проводим мастер-классы, знакомим со своей продукцией, а также осталась ещё преемственность поколений. Кроме того, для детей организуем занятие «Сотки ковер на тач-панели», — подчеркнула тюменская мастерица.