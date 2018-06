Беременная Кейт Хадсон похвасталась подросшим животом

39-летняя актриса Кейт Хадсон беременна третьим ребёнком. И кажется, вновь обретённый статус будущей мамы ей очень нравится. В субботу она вышла в свет в нежно-голубом облегающем платье, которое очень выделило её подросший живот. К слову, артистка подобрала сумочку и босоножки в тон платью.

BUMPWATCH / / Kate Hudson in a sky blue cut-out maternity dress at an event in New York. Kate is pregnant with her third baby, her first with partner Danny Fujikawa. ✔️ @katehudson