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Россельхознадзор в Оренбуржье запретил ввоз 262 тонн опасной продукции
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Россельхознадзор в Оренбуржье запретил ввоз 262 тонн опасной продукции 

АиФ-Оренбург 49 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Должностными лицами регионального Управления Россельхознадзора на основании информации, полученной от сотрудников пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области, на российско –казахстанском участке государственной границы запретили ввоз более 262 тонн продукции высокого фитосанитарного риска из республик Узбекистан и Кыргызстан, сообщает пресс-служба Управления областного Россельхознадзора.
На автодороге по направлению к пункту пропуска «Маштаково» в Первомайском районе были задержаны 13 автомобилей, перевозившие 100 тонн сливы и капусты, около 20 тонн маша, чернослива, изюма и свежего перца из Узбекистана, свыше 62 тонн моркови и лука репчатого из Кыргызстана. Вся продукция перевозилась с недействительными фитосанитарными сертификатами.
Под контролем должностных лиц региональных Россельхознадзора и пограничного управления автомобили отправлены собственникам продукции.
По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию РФ возбуждены дела об административном правонарушении.
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