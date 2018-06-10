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Флаг России мэрия Балаково перепутала с чужим триколором
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Флаг России мэрия Балаково перепутала с чужим триколором 

Новости Саратова 54 минуты назад
Фото: Новости Саратова
На здании балаковской администрации Саратовской области появилось знамя неизвестного государства.
В социальных сетях опубликована фотография, которая стала свидетельством невероятной ошибки местных чиновников. Вместо российского триколора работники администрации украсили административное здание в центре города непонятным символом.
На фото видно, что цвета флага на плакате, посвященном предстоящему Дню России, расположены сверху вниз в следующем порядке: синий, красный, белый.
Между тем, цвета государственного знамени России остаются неизменными и располагаются так: сверху — белый, в середине — синий, внизу — красный.
Какой именно флаг был взят за основу дизайнерами, нарисовавшими поздравительный плакат ко Дню России, осталось непонятно: такого триколора нет ни у одного государства мира.
Фото: соцести
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