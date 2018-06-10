Флаг России мэрия Балаково перепутала с чужим триколором

На здании балаковской администрации Саратовской области появилось знамя неизвестного государства.

В социальных сетях опубликована фотография, которая стала свидетельством невероятной ошибки местных чиновников. Вместо российского триколора работники администрации украсили административное здание в центре города непонятным символом.

На фото видно, что цвета флага на плакате, посвященном предстоящему Дню России, расположены сверху вниз в следующем порядке: синий, красный, белый.

Между тем, цвета государственного знамени России остаются неизменными и располагаются так: сверху — белый, в середине — синий, внизу — красный.

Какой именно флаг был взят за основу дизайнерами, нарисовавшими поздравительный плакат ко Дню России, осталось непонятно: такого триколора нет ни у одного государства мира.

Фото: соцести