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Вещи, на покупке которых никогда нельзя экономить
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Вещи, на покупке которых никогда нельзя экономить 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Многие в попытках экономить бюджет предпочитают дорогим вещам более доступные аналоги, и в ряде случаев разница действительно небольшая. Однако в случае с некоторыми товарами этот принцип не работает, и может выйти так, что платить придется дважды.
Ножи
Это едва ли не главный инструмент на кухне, однако дешевые его виды, как правило, не обеспечивают удобства и комфорта, очень быстро теряя свою способность к качественному нарезанию. Лучше раз выбрать действительно подходящие для себя ножи и наслаждаться тем, как они справляются со своей задачей.
Обувь
Оптимальнее купить одну пару удобной и надежной обуви, нежели несколько дешевых. Последняя, как правило, не служит долго, является не настолько выносливой и может сдавливать стопу, провоцируя ряд проблем со здоровьем, а значит придется потратиться еще и на лечение.
Техника
Конечно, если ваш бюджет ограничен, не обязательно выбирать последние модели ноутбуков/смартфонов и прочих гаджетов, однако также не нужно покупать наиболее доступные варианты. Низкая цена не обеспечивает высокого качества, а такой товар должен прослужить долго. Лучше раз позволить себе лишнюю затрату, а не бежать за новой вещью уже через год-два.
Матрас
Качество сна сильно отражается на самочувствии, и неудобный матрас может провоцировать бессонницу, недосып и боли в спине. Если же приобрести хороший матрас, то не придется беспокоиться о таких вещах, пусть даже его цена окажется немного выше, чем вы надеялись.
Нижнее белье
На этой важнейшей части гардероба многие почему-то предпочитают экономить, и напрасно. Некачественные ткани способны серьезно раздражать кожу, провоцируя зуд и покраснения. Кроме того, такое белье может угрожать здоровью, к примеру, неправильно сшитый бюстгальтер способен нарушать кровообращение, мешать дыханию, а также провоцировать застой лимфы и крови.
Аксессуары
Удачно подобранные аксессуары способны облагородить даже бюджетный наряд, а вот если выбирать низкокачественные и дешевые украшения, можно в итоге выглядеть неопрятно и нелепо. Не обязательно скупать целые наборы, достаточно выбрать хорошие часы или несколько украшений.
Солнцезащитные очки
Этот атрибут, как правило, является необходимым в летнюю пору, поскольку помогает защитить глаза от солнечного воздействия. Однако самые бюджетные варианты нередко оказываются бесполезны и не выполняют своих функций, а глаза страдают еще больше, ведь обманутый зрачок не сужается достаточно и туда могут проникать лучи. Лучше выбирать поляризованные очки, которые, между тем, не всегда дороже.]]>
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