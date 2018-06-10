Виктория Скрипаль рассказала об обвинениях в предательстве и бойфренде Юлии

«Не шпион, а бухгалтер»

После выздоровления отравленных в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии эта тема сошла с первых позиций информационной картины дня. Взяла паузу на раздумья после нескольких выступлений в эфире российских телеканалов и племянница разведчика Виктория Скрипаль . Теперь она рассказала, как после этой истории к ней относятся окружающие, рассказал о своих подозрениях и дала понять, что пока не готова сделать однозначные выводы об отравлении.

По словам Виктории Скрипаль, родные и знакомые не отвернулись от ее семьи, поддерживают морально и, если это нужно, финансово. А вот отношения в местном ТСЖ где ее мужа выбрали председателем, сразу обострились, признается женщина. Викторию стали обвинять чуть ли не в том, что она британская шпионка. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что в ярославской «жёлтой прессе» ей ставят в вину то, что она не отреклась от дяди (Сергей Скрипаль был осужден за госизмену) и, будучи в браке, не поменяла фамилию.

По словам Виктории, профессиональной деятельностью Сергея Скрипаля она интересовалась мало, с Юлией была не особо близка — больше с сыном разведчика Александром. Виктория Скрипаль в беседе с журналистам дала понять, что не очень верит в конспирологическую версию смерти членов семьи экс-сотрудника ГРУ (за последние пять лет у него умерли жена, брат и сын) — по ее мнению, были естественные причины.

Журналист настойчиво пытался выяснить у Виктории Скрипаль, зачем она пошла на телевидение, понимая, что телеканалы преподнесут ее выступление тенденциозно, с попыткой обвинить Великобританию. Женщина говорит, что хотела пресечь нехорошие слухи относительно дяди, а первоначально вообще не собиралась давать комментарии: «У меня цель была какая? Не навреди! Если замолчи, то замолчи».

Виктория Скрипаль также поведала, что иностранные журналисты заподозрили ее в сотрудничестве с ФСБ . Сама она это отрицает и говорит, что просто действовала логично, пытаясь прояснить ситуацию с отравлением при отсутствии каких-то подтвержденных сведений. «Почему-то для многих людей, если ты действуешь последовательно, значит, ты уже шпион и разведчик. Я бухгалтер! Бухгалтерия тоже логика», — говорит она.

Виктория Скрипаль также призналась, что не совсем понимает поведение бойфренда Юлии, Степана Викеева. По ее мнению, мужчина просто отрёкся от дочери разведчика, которая, по ее данным, собиралась выйти за него замуж. Виктории известно, что Викеев в России, скрывается от журналистов и Следственного комитета . Сама она связывалась с ним через посредников.

Что касается версий отравления, то здесь Виктория Скрипаль пока не строит никаких предположений. Она признает, что некоторые российские телеканалы хотели бы услышать от нее, что за отравлением стоит Лондон и что «виноват кто угодно, только не Россия». «Но я никогда так не говорила и не собираюсь», — подчеркнула племянница экс-сотрудника ГРУ.