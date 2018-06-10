Кто из малышей появился на свет в Ростовском зоопарке за последнее время?

Ростовские зоологи за последний месяц они приняли роды сразу у шести самок муфлонов.

Ростовские зоологи рассказали « АиФ на Дону», что за последний месяц они приняли роды сразу у шести самок муфлонов. Каждая рогатая красавица принесла по малышу.

В итоге получились настоящие ясли из четырёх самцов и двух самочек. Особенно приятно, что это потомство было выведено на донской земле, а не привезено со стороны.

«Маленькие барашки уже выходят к посетителям. Их можно увидеть в любой день на соответствующей экспозиции у жирафа Елизара. Мы стараемся смешивать тех животных, которые хорошо уживаются вместе, чтобы приблизить наши реалии к природным. В этом году всех животных, родившихся в зоопарке, мы называем на первую букву алфавита, поэтому муфлонам дали такие имена, как Адам, Алмаз, Аргно, Айза, Ария и Аякс», — пояснили специалисты.

Уточним, что муфлоны внесены в Красную книгу, их численность в дикой природе стремительно сокращается из-за браконьеров, которые истребляют этих парнокопытных ради больших закруглённых рогов и ценного меха. Второе их название «Последний баран Европы», увы, говорит само за себя.