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«Это треш, это капец»: романтическая фотосессия плохо кончилась во Владивостоке
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«Это треш, это капец»: романтическая фотосессия плохо кончилась во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о неудачной фотосессии, которую ей с парнем устроил фотограф, нанятый через сайт объявлений, сообщает PRIMPRESS.
«Посмотрела ее фото на страницах, решила записаться к ней на фотосессию. 02.06 была не очень солнечная погода, и я написала ей об отмене фотосессии. На что она убедила меня, что обещает норм фото», — рассказывает девушка, слова которой приводит паблик revizor_vdk.
По ее словам, с фотографом пара встретилась на набережной Спортивной гавани.
«Девушка нам сказала слушать ее. Сделали более 50 фото (это только те, что она мне скинула), говорила она одни и те же положения: возьмитесь за руки, целуемся, смотрим друг на друга. А места выбирала возле пошарпаного подъезда, облысевшей елочки, и машинкой с жвачками. Обещая, что фото будут романтичными», — пишет горожанка.
Она отмечает, что когда получила готовые фотографии, испытала настоящий шок.
«Это треш, когда она мне скинула фото, это капец. Девушка явно не фотограф и такое впечатление, что держит фотоаппарат впервые. Будьте внимательнее выбирая фотографов. Выбирайте проверенных, а не кого попало», — резюмирует свою жалобу девушка.
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