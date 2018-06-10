«Это треш, это капец»: романтическая фотосессия плохо кончилась во Владивостоке

Жительница Владивостока рассказала о неудачной фотосессии, которую ей с парнем устроил фотограф, нанятый через сайт объявлений, сообщает PRIMPRESS.

«Посмотрела ее фото на страницах, решила записаться к ней на фотосессию. 02.06 была не очень солнечная погода, и я написала ей об отмене фотосессии. На что она убедила меня, что обещает норм фото», — рассказывает девушка, слова которой приводит паблик revizor_vdk.

По ее словам, с фотографом пара встретилась на набережной Спортивной гавани.

«Девушка нам сказала слушать ее. Сделали более 50 фото (это только те, что она мне скинула), говорила она одни и те же положения: возьмитесь за руки, целуемся, смотрим друг на друга. А места выбирала возле пошарпаного подъезда, облысевшей елочки, и машинкой с жвачками. Обещая, что фото будут романтичными», — пишет горожанка.

Она отмечает, что когда получила готовые фотографии, испытала настоящий шок.

«Это треш, когда она мне скинула фото, это капец. Девушка явно не фотограф и такое впечатление, что держит фотоаппарат впервые. Будьте внимательнее выбирая фотографов. Выбирайте проверенных, а не кого попало», — резюмирует свою жалобу девушка.