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Мещеряков: Не сомневаюсь, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне
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Мещеряков: Не сомневаюсь, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал резонансное заявление главного тренера команды Юрия Семина, который призвал президента клуба Илью Геркуса «не отделять тренера от клуба».
По информации СМИ, разногласия между Семиным и Геркусом возникли потому, что главный тренер пытается приобрести игроков только двух агентов — Барбозу и Селюка.
«А чего их мирить? Главное, чтобы работали нормально. Моя задача, чтобы работала система. Никаких опасений у меня нет. У каждого может быть свое мнение. Не надо реагировать на эмоциональное высказывание.
Я даже не сомневаюсь в том, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне. Каждый талантливый человек — эмоционален. И складывать талантливых людей в одно целое — непросто.
В клубе сложилась система принятия решений. Один человек не решает сам ничего. У нас выстроен правильный процесс, который позволяет учитывать мнение тренера, спортивного директора, президента.
Все это выносится на совет директоров. А на совете директоров точно сидят не бестолковые люди. А все остальное — эмоции. Это эмоции не на действия, а на слова.
Вообще не знаю, из-за чего-начались разногласия. Юрий Палыч вообще ни с какими агентами не работает. Он тренер!», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс».
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