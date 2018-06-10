Мещеряков: Не сомневаюсь, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне

По информации СМИ, разногласия между Семиным и Геркусом возникли потому, что главный тренер пытается приобрести игроков только двух агентов — Барбозу и Селюка.

«А чего их мирить? Главное, чтобы работали нормально. Моя задача, чтобы работала система. Никаких опасений у меня нет. У каждого может быть свое мнение. Не надо реагировать на эмоциональное высказывание.

Я даже не сомневаюсь в том, что Семин и Геркус сработаются в новом сезоне. Каждый талантливый человек — эмоционален. И складывать талантливых людей в одно целое — непросто.

В клубе сложилась система принятия решений. Один человек не решает сам ничего. У нас выстроен правильный процесс, который позволяет учитывать мнение тренера, спортивного директора, президента.

Все это выносится на совет директоров. А на совете директоров точно сидят не бестолковые люди. А все остальное — эмоции. Это эмоции не на действия, а на слова.