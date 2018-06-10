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«Я просто подготовилась к лету»: Надежда Сысоева объяснила свою худобу
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«Я просто подготовилась к лету»: Надежда Сысоева объяснила свою худобу 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса «Comedy woman» Надежда Сысоева поделилась фотоснимком, на котором предстала в купальнике. Артистка продемонстрировала все достоинства своего стройного тела и ответила злопыхателям, считающим её вид болезненным.
Пользователи сети считают худобу Нади Сысоевой нездоровой и уже неоднократно ей об этом говорили, беспокоясь, что и без того стройная актриса придерживается строгого питания. Следящие за жизнью Сысоевой в соцсетях видят, как меняется актриса, и просят её осторожнее относиться к своему здоровью, ведь злоупотребление изнуряющими диетами не доведет до хорошего.
Сама же артистка поспешила развеять все догадки о болезненном состоянии, заверив, что у нее все отлично и она совершенно не переживает по поводу худобы, а, напротив, довольна своим телом. «Ребят, да не болею я ничем! Я, в отличии от некоторых, просто подготовилась к лету» Но пользователей сети хлебом не корми, дай им только повод для очередного обсуждения. Взглянув на фото открывшей летний сезон Сысоевой, они принялись шутить над её формами, акцентируя внимание на отстутсвующей талии. «А что хорошего-то? Фигура — квадрат!» «Оу, ну если вы так к лету готовились, что же вы не подумали о своей талии? Где она?» «Мужеподобный силуэт! Ничего красивого! Другое дело — песочные часы!» «Надя, не удивили. Таких фигур полно! Вы попробуйте действительно красивое тело сделать, это труд! А худеть просто так, это ерунда!»
А недавно Надежда поразила своими неординарными модными предпочтениями, представ перед подписчиками в странных очках. Доброжелательные комментаторы посоветовали Сысоевой выбрать другой аксессуар, а злопыхатели поспешили язвительно отозваться о ее вкусе.
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