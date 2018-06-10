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Паулина Андреева появилась в платье с эффектным декольте
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Паулина Андреева появилась в платье с эффектным декольте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Паулина Андреева пропустила церемонию открытия фестиваля «Кинотавр». Зато на церемонии закрытия она появилась в сногсшибательном декольтированном наряде, которое слегка обнажало ее груль. Актриса продемонстрировала идеальную форму и опровергла предположения о ее беременности.
Сопровождал Паулину Андрееву ее избранник Федор Бондарчук. На нем был надет классический костюм, белая рубашка и бабочка. Режиссер за последний год преобразился: сильно похудел и стал одеваться как подросток. Как отмечают поклонники, старается соответствовать своей молодой возлюбленной.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук до сих пор не сыграли свадьбу. Режиссер еще официально состоит в браке со своей супругой Светланой. Пара не может поделить совместно нажитое имущество.
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