Полезные привычки, которые нужно в себе развить к 35 годам

Пока вы молоды, вы не особо задумываетесь о том, что для вас лучше, вы делаете так, как хотите здесь и сейчас. Это простительно, когда вам, скажем, 18 или даже 25 лет, но чем старше вы становитесь, тем менее позитивно реагирует ваш организм на те или иные ваши пристрастия. Мы составили список полезных привычек, которые обязательно нужно приобрести к 30-35 годам, чтобы дольше оставаться активной и счастливой.

Засыпать до полуночи

Это раньше вы могли танцевать ночь напролет, а утром чувствовать себя свежей и отдохнувшей. Но теперь организм не воспринимает такие ночные похождения и отзывается наутро жуткой головной болью и слабостью. К тому же, как уверяют косметологи, именно ночью вырабатывается мелатонин, который самым положительным образом действует на наше здоровье и самочувствие. Поэтому откажитесь от ночной работы и прогулок до утра и постарайтесь привести свой режим сна в норму.

Заботиться о своей коже

Если в более юном возрасте вы могли просто смыть косметику обычной водой и спокойно лечь спать, то теперь такие манипуляции не прокатят. Даже если вы предпочитаете не наносить макияж ежедневно, то вам все равно нужно использовать очищающие средства и не забывать об увлажняющем креме. Просто поверьте, что если вы упустите этот пункт, то после 30-35 лет будете выглядеть неухоженной и старше своего возраста.

Тщательнее выбирать еду Съесть на завтрак шоколадку и запить все бодрящим кофе, а в течение дня вообще не смотреть в сторону еды? Легко! Но только когда вам около 20 лет. Чем старше вы становитесь, тем более тщательно следует выбирать продукты и постараться питаться здоровой полезной пищей. И никаких фастфудов и газированных напитков! Ведь, чем старше вы становитесь, тем быстрее набираются лишние килограммы, от которых избавиться не так-то просто.

Научиться планировать бюджет

Прошли те времена, когда вы могли спустить все до последней копейки, а затем просить у друзей в долг до очередной получки. Вам необходимо научиться контролировать траты и эффективно выстроить семейный бюджет, чтобы не обанкротиться раньше времени.

Не забывать откладывать 10% своего дохода

Еще одна полезная привычка, которой необходимо научиться как можно раньше. Последние исследования ученых доказали, что люди, у которых имеются накопления, чувствуют себя более защищенными и быстрее добиваются поставленных целей. И к тому же они реже подвержены депрессиям и импульсивным поступкам.

Меньше времени тратить на соцсети

Вместо того, чтобы тратить свое драгоценное время на виртуальную жизнь и не замечать, сколько всего интересного происходит в реальной, просто подумайте о том, что вам дал этот набор букв и картинок на дисплее? Поэтому сократите свое пребывание в социальных сетях и потратьте это время на что-то действительно стоящее и перспективное.

Проводить несколько часов на свежем воздухе

Эксперты уверяют, что нехватка кислорода в организме может привести к весьма плачевным последствиям. Мало того, что сокращается концентрация внимания и ухудшается мозговая активность, так еще и замедляется метаболизм, появляются нарушения сна, хроническая усталость и подавленное состояние. Поэтому не забывайте гулять, например, перед сном, а также регулярно проветривать помещение.

Избавляться от ненужных вещей

Страсть к накопительству — то, с чем нужно бороться в первую очередь. Как бы вам трудно не было расстаться с лыжами или с истоптанными, но такими любимыми туфлями, вы должны найти в себе силы и устраивать регулярную ревизию своих вещей. Избавьтесь от хлама, который заполняет все ваше жизненное пространство, и вы увидите, что все ваши дела тоже решатся самым положительным образом.

Радоваться успехам окружающих

Зависть — плохое чувство, потому к 30-35 годам необходимо научиться справляться с негативными эмоциями, а также искренне радоваться победам других людей. И прекратите сравнивать чужие достижения со своими собственными — у вас были свои цели, которых вы и добивались. К тому же это является отличной мотивацией, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Без сожаления расставаться с людьми

К сожалению, в нашей жизни бывает так, что одни люди приходят в наше окружение, а другие его покидают. Не стоит переживать или грустить по этому поводу — так и должно быть. Ведь если кто-то не делает вас счастливой, а лишь отравляет ваше существование своим присутствием (или просто соблюдает нейтралитет, когда вам так нужна его поддержка), отпустите этого человека и пожелайте ему всего самого лучшего.

Текст: Юлия Кальницкая

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