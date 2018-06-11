Звезда шоу Сomedy Woman Татьяна Морозова: «Назвала сына Федором!» 

— Рожала я с тем же коллективом, что и в первый раз, и в том же месте — Центре планирования семьи и репродукции, — рассказала «Телепрограмме» Татьяна. — Мне предлагали разные условия в VIP-центрах Москвы, но я считаю, что надо идти туда, где тебе комфортно и удобно. Это очень важно! По словам Татьяны, ее старшая дочка, 5-летняя София, приняла братика хорошо. — Она стремится мне помогать, ей хочется лишний раз прикоснуться к малышу, — признается она. — София говорит: «Он у нас такой миленький!» Я понимаю, что детской ревности не избежать, но постараюсь сделать все, чтобы помочь ей полегче пережить этот период. Сейчас иногда прошу ее: «Посмотри минутку за братиком, мне надо отлучиться». Сама, конечно, слежу за ними при этом. А София в этот момент ощущает себя очень взрослой и ответственной, для нее это важно. На работу в Comedy Woman Татьяна собирается вернуться в августе — потихоньку начнет принимать участие в концертах. — По работе уже скучаю, хотя ушла в декрет не рано, работала до восьмого месяца, — говорит Татьяна. — С другой стороны, работа работой, а семья важнее. Дети очень быстро растут, и мне хочется по-настоящему насладиться периодом младенчества. Буду стараться найти золотую середину между Comedy Woman и материнством. На выписку из роддома приехали муж, бизнесмен Павел Титоров, и дочка София Инстаграм звезды тоже в последнее время сильно изменился. — Я поняла, что спустя пять лет многое забылось, — признается Татьяна. — Плюс появилось много всего нового — разные современные гаджеты для мам и малышей. Теперь я все это заново изучаю и познаю. Подписчикам это тоже интересно — они активно участвуют в обсуждениях, что-то подсказывают мне, делятся опытом.
Фото: личный архив.