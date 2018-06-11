Гороскоп для взрослых и детей на неделю с 11 по 17 июня

Наш новый гороскоп на неделю расскажет, чем порадуют вас предстоящие летние деньки.

На неделе с 11 по 17 июня супруги станут щедрее друг к другу материально и духовно, постараются разнообразить интимное взаимодействие; многие ради семьи откажутся от каких-то своих планов, но в выходные потребуют от второй половины некую компенсацию за этот отказ. Детки же найдут время и силы на все: на тесное общение с родителями, на головокружительные проказы, на творческие занятия, на легкий сплин.

Овен (21 марта — 20 апреля)

На неделе ваш муж, скорее всего, инициирует какое-то интересное семейное мероприятие, и вы с удовольствием его поддержите.

Это событие объединит семейство, позволит вам всем продуктивно и приятно пообщаться друг с другом и, возможно, станет началом общего досугового увлечения.

Кроме того, вас с благоверным ожидает интенсивное чувственное взаимодействие; вероятно, вы с ним попробуете нечто такое, что еще ни разу не входило в программу супружеского секса.

Маленькие Овныполучат какой-то новый опыт и почему-то решат, что теперь они уже совсем взрослые. Так что их родителям придется не раз выслушивать от чад какие-то «ценные указания» и глубокомысленные сентенции.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:15, 16.

Телец (21 апреля — 20 мая)

На неделе придется отложить реализацию каких-то семейных планов для того, чтобы совместно с домочадцами заняться чем-то более важным и актуальным.

Не исключены и мелкие ссоры в семье, однако они помогут всем вам лучше понять друг друга.

А еще в данный период вам, скорее всего, предстоит взяться за несколько глобальных бытовых дел, которые далеко не сразу дадут очевидные результаты, но, когда это произойдет, все семейство будет весьма довольно тем, что получилось.

Маленькие Тельцыблагодаря удачному стечению обстоятельств получат нечто такое, о чем давно мечтали, и это откроет перед ними какую-то новую дорогу, позволит заняться чем-то интересным.

Удачные дни:11.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

На неделе вы с мужем не раз по-хорошему удивите друг друга и порадуете выполнением каких-то давних обещаний, обменяетесь и мелкими, и достаточно крупными подарками.

Кроме того, есть вероятность семейного похода на какое-то весьма зрелищное массовое мероприятие — на цирковое представление, на красочный спектакль, на какое-то яркое спортивное соревнование.

А еще в данный период ваш ребенок, скорее всего, изумит вас какими-то своими неожиданно открывшимися талантами.

Маленькие Близнецысовсем «распояшутся» и будут постоянно затевать какие-то головокружительные эскапады. Так что готовьтесь к крайне нескучной неделе и к тому, что придется не единожды выдергивать чадо из гущи каких-то событий.

Удачные дни:12.

Неудачные дни:14.

Рак (22 июня — 22 июля)

На неделе вам, скорее всего, предстоит многократно что-то решать за своих близких, буквально брать их судьбу в свои руки, и в этом вам поможет не только ваша мудрость, но и интуиция.

Кроме того, вы, возможно, предстанете перед мужем в каком-то новом и незнакомом ему еще образе, и это добавит супружеским отношениям огня, страсти, пикантности.

А еще в данный период вы, вероятно, преподадите чаду очень важный жизненный урок, который пригодится ему при взаимодействии с окружающими.

Маленькие Ракимогут отказаться с кем-то дружить. Не исключено, что вашему ребенку покажется, что кто-то из его товарищей не достоин его доверия или доставляет слишком много неприятностей своими шалостями, и он прекратит общение.

Удачные дни:14, 15.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Лев (23 июля — 22 августа)

На неделе вы, скорее всего, решительно и достаточно резко поставите точку в той семейной ситуации, которая вас категорически не устраивает. Правда, это может не понравиться вашему мужу или ребенку, но зато впоследствии вы будете застрахованы от каких-то неприятностей, которые непременно бы случились, не решись вы разрубить гордиев узел.

Кроме того, придется за что-то наказывать чадо, однако после этого вы, вероятно, найдете возможность чем-то подсластить пилюлю.

Маленькие Львымогут потребовать от родителей какую-то награду за дела, которые, в общем-то, являются их прямой обязанностью, или за достижения, в которых почти нет их собственной заслуги.

Удачные дни:17.

Неудачные дни:все дни нейтральны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

На неделе вы, вероятно, с головой погрузитесь в какие-то бытовые дела, направленные на достижение одной практически глобальной цели.

Это будет сопровождаться мелкими обидами домочадцев, каким-то беспорядком, невозможностью что-то точно планировать на ближайшее время.

Кроме того, вам может категорически не понравиться какой-то поступок мужа, которым он попытается выразить свою любовь к вам; возможно, вы сочтете сие действо глупым или слишком затратным в финансовом плане.

Маленькие Девымогут неожиданно согласиться на участие в эскападах, затеянных сверстниками, и тем самым подвергнут себя какой-то опасности. Отслеживайте, чем занимается чадо, и пресекайте рисковые проказы.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:14.

Весы (23 сентября — 22 октября)

На неделе вас ждут какие-то важные и очень яркие изменения в супружеской жизни; скорее всего, они что-то трансформируют в вашем сознании, в мировоззрении и в восприятии персоны мужа, что, в свою очередь, выведет брак на следующий уровень и поможет вам стать более зрелой личностью.

Кроме того, вам предстоит наблюдать за очередным шагом взросления ребенка; возможно, в результате вам придется что-то объяснять ему, как-то адаптировать его под новые реалии.

Маленькие Весыбудут активно вить из родителей веревки, без особых усилий заставляя выполнять все свои желания и потакать многим капризам. Впрочем, вы вряд ли станете сопротивляться и с удовольствием пойдете на поводу у чада.

Удачные дни:15, 16.

Неудачные дни:17.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

На неделе вы можете устроить мужу грандиозную сцену ревности, причем, скорее всего, абсолютно на пустом месте. Не исключено, что его отказ заниматься вместе с вами какими-то бытовыми делами и мотивирование этого тем, что ему нужно срочно отлучиться, натолкнет вас на неприятные, хотя и ошибочные мысли.

Не ищите измены там, где ее нет.

Кроме того, есть вероятность обидной и неконструктивной критики в адрес ребенка. Будьте объективны и не срывайте на нем плохое настроение.

Маленькие Скорпионынеожиданно для родителей и каких-то педагогов добьются невероятных успехов там, где обычно у них не было каких-то значимых достижений. Обязательно похвалите чадо и поощрите его чем-нибудь материальным.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:15.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На неделе какой-то затеянный вами спор с мужем может выйти вам боком: вы не только попадете в неловкую ситуацию, показав свою явную некомпетентность в каком-то вопросе, но и существенно осложните супружеские отношения.

Так что воздержитесь от отстаивания своего мнения, особенно тогда, когда оно голословно.

Кроме того, вы можете несправедливо наказать за что-то своего ребенка, и это надолго оттолкнет его от вас. Будьте объективны и, прежде чем карать, досконально разберитесь в происходящем.

Маленькие Стрельцымогут обзавестись новым конфидентом. Причем не исключено, что ваш ребенок решит доверять какому-то взрослому человеку, не являющемуся ему родственником, и вам потом придется избавлять чадо от влияния этой персоны.

Удачные дни:все дни нейтральны.

Неудачные дни:13.

Козерог (22 декабря — 19 января)

На неделе вас, скорее всего, будет часто накрывать игривое настроение, и вы станете инициировать интимную близость с мужем в те моменты, которые не очень для этого подходят, и в тех местах, которые совсем для этого не предназначены.

К тому же вам в данный период предстоит активно отстаивать интересы кого-то из домочадцев, причем велика вероятность, что вы сделаете это даже в том случае, если будете уверены, что близкий человек неправ.

Ваша поддержка окажется бесценной.

Маленькие Козерогимогут получить подарок от кого-то из весьма обеспеченных в материальном плане взрослых. Не исключено, что это подношение будет иметь отношение к учебе и к будущему вашего отпрыска.

Удачные дни:16.

Неудачные дни:11.

Водолей (20 января — 18 февраля)

На неделе вы можете временно утратить свою власть над мужем, совершив какую-то весьма досадную ошибку.

Будьте осмотрительнее, так как ваш промах чреват не только потерей влияния, но и продолжительным супружеским конфликтом.

Кроме того, в выходные вам настоятельно рекомендуется поберечь здоровье и не делать ничего, что может негативно сказаться на вашем организме, а если у вас есть какое-то хроническое заболевание, то не провоцируйте рецидив и держите под рукой необходимые лекарства.

Маленькие Водолеимогут втайне от родителей затеять какую-то эскападу, в которую вовлекут многих своих сверстников. Причем не исключено, что все будет происходить на вашей территории и в тот момент, когда вас не окажется рядом.

Удачные дни:16.

Неудачные дни:17.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На неделе есть вероятность каких-то непредвиденных расходов, связанных с летним времяпрепровождением ребенка.

Не исключено, что вы о чем-то не подумали заранее, и теперь вам придется раскошелиться, чтобы обеспечить чаду досуг или пребывание в каком-то предназначенном для отдыха месте.

Кроме того, вас может до глубины души возмутить какая-то инициатива мужа, касающаяся интимной стороны супружеских отношений. Возможно, его идея покажется вам крайне непристойной.

Маленькие Рыбымогут стать чьей-то первой любовью или кто-то будет настойчиво добиваться их дружбы. Однако вряд ли вашему чаду понравится этот интерес к его персоне, более того, есть вероятность, что вам придется вмешаться и «отшить» претендента.

Удачные дни:11, 14.

Неудачные дни:13.