Основные правила: как подготовиться к посещению массовых мероприятий

Празднование Дня России и открытие чемпионата мира по футболу уже совсем скоро. Корреспонденты телеканала Москва 24 рассказывают, как подготовиться к массовому мероприятию, во что одеться и как себя вести, чтобы не затеряться в толпе.

Отправляясь на крупное городское мероприятие с собой стоит взять воду, а страдающим хроническими заболеваниями — привычные лекарства. Есть и еще несколько важных правил, которые помогут не омрачить праздник.

Первое правило. Соберитесь: обувь должна быть удобной, на нескользкой подошве и без каблуков, одежда — без свисающих элементов, которыми вы рискуете за что-то зацепиться. Галстуки, шнурки и цепочки опасны! Как и вещи с провокационными надписями.

"Желательно не надевать одежду комуфлированной раскраски. Она провоцирует окружающих, и в ней граждане будут воспринимать вас как потенциального агрессора. То же самое относится к маскам или балаклавам", — объясняет начальник обеспечения охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий УВД по ЦАО Москвы Александр Махонин.

Большие сумки, папки, рюкзаки и, конечно, чемоданы лучше с собой не брать. И даже обычная дамская сумка на длинном ремне не вполне подходит для похода на массовое мероприятие (просто потому, что в толпе она может за что-то зацепиться). Поэтому, если все же берете такую сумку, нести ее лучше, перекинув ремень через плечо.

Собираясь на массовое мероприятие, длинные волосы лучше собрать в хвост или пучок. А вместо очков надеть контактные линзы — чтобы их случайно не разбили.

Второе правило. Возьмите с собой паспорт. В него стоит вложить записку, в которой указаны ваша группа крови, резус-фактор и контакты родственников и друзей.

Третье правило. Изучите расположение путей эвакуации, запасных выходов — это можно сделать заранее, заглянув на сайт мероприятия, или уже на месте. Постарайтесь запомнить, где расположены посты полиции, медпункты.

Четвертое правило. В давке главная задача — не упасть. Нужно держаться подальше от колонн, столбов, решетчатых оград. И вообще от любых выступов, к которым вас могут прижать, а также от стеклянных витрин. Не пытайтесь за что-либо зацепиться или противостоять движению толпы: это грозит вывихом, растяжением и даже переломом!

"Ни в коем случае не пытайтесь идти против и поперек движения массы людей! Пересекать толпу нужно по диагонали, двигаясь со всеми и при этом смещаясь в нужном вам направлении", — напоминает Махонин.

Пятое правило. Старайтесь двигаться со скоростью потока людей. Не толкайте впереди идущих. Руки лучше согнуть в локтях — так легче защититься от толчков справа и слева.

Правило шестое. В давке нельзя наклоняться — например, чтобы поднять упавший предмет. Каким бы ценным он ни был. Потому что если вы упадете, подняться может быть очень тяжело. А в карманы верхней одежды лучше не класть твердые или острые предметы: например, ключи или заколки — в давке они могут травмировать вас или кого-то другого.

Седьмое правило. Детей лучше посадить на плечи, не подходить с ними близко к сцене, где больше всего людей. Не поддавайтесь панике: при детях особенно важно соблюдать спокойствие.

"Когда родители начинают кричать, возмущаться, то и дети у них тоже паникуют, начинают плакать и кричать. Чтобы избежать этого, достаточно сохранять спокойствие", — подчеркивает Махонин.

Правило восьмое. С чрезмерным волнением или внезапной панической атакой можно справиться, подышав в пакет. Подойдет любой, даже бумажный, от фаст-фуда.