Асимметрия, инфекции, рубцы и не только: звезды, сделавшие неудачную пластику груди

Для знаменитостей поход к пластическому хирургу за новой внешностью сопоставим с походом к стилисту за новой прической. Как часто бывает, погоня за модой и трендами не всегда приводит к желаемому результату. Чтобы блистать с телеэкранов умопомрачительным декольте, многие селебрити ложатся под нож хирургов, а на деле получают асимметрию, ужасные рубцы и съехавшую грудь. Разбираем, кому из звезд не повезло с маммопластикой.

Джанет Джексоноткрывает наш список самой неудачной маммопластики. После операции по увеличению бюста Джексон сильно поправилась, а когда взяла себя в руки и снова похудела до миниатюрных размеров, было уже поздно. Имплантаты деформировались, кожа стала дряблой и растянулась, а грудь обвисла под действием гравитации.

Ужасная история Юлии Началовой

Российская певица Юлия Началоватоже решилась на операцию. Причина, подтолкнувшая Юлю на этот шаг, — желание подкорректировать грудь после родов. Однако это чуть не стоило актрисе жизни. Сразу после операции Началова почувствовала дискомфорт, у нее началось психологическое расстройство. «Моя грудь живет „чужой“, отдельной жизнью», — рассказывала певица.

В итоге она решилась на повторную операцию, чтобы удалить имплантаты. Но все оказалось не так-то просто. После того как Юлию выписали из больницы, раны воспалились и начался сепсис. Как оказалось, во время операции врачи допустили ошибку, и в организм была занесена инфекция. Юлии пришлось перенести еще одну операцию. В итоге воспаление привело к отказу почек.

Сейчас Юлия не прибегает к помощи пластических хирургов и говорит, что мужу она нравится даже больше без макияжа и в домашней одежде.

Очень долгая история Кортни Лав Певица росла в семье хиппи, с детства была замкнута, а в юности уже пристрастилась к наркотикам. Позднее рядом с наркотиками и алкоголем в списке зависимостей Кортни обосновались пластические операции, среди которых маммопластика была в особом почете.

Первая операция по увеличению груди была сделана в годы бурной молодости Лав. Использование некачественных имплантатов и малоизвестная больница — больше похоже на историю провинциальной девушки из Мексики, прорвавшейся через американскую границу, чем на жизнь известной певицы.

Уверены, можно было подойти к вопросам своего здоровья и красоты серьезнее, но разумное поведение точно не в духе Кортни. Естественно, осложнения не заставили себя долго ждать. Пришлось ложиться под нож снова, но уже к более проверенным специалистам.

Третью операцию Кортни пришлось пережить после рождения дочери. В этот раз грудь была похожа на настоящую, но вот с размерчиком вышла ошибка. Последнее вмешательство врача потребовалось совсем недавно. Опытный хирург подобрал певице идеальные по всем параметрам имплантаты, и теперь все смотрится достаточно органично.

«Я довольна своей внешностью, — когда-то сказала в своем интервью Лав. — Сейчас я уже иначе смотрю на хирургию и не вижу в ней смысла. Когда ты нравишься себе, зачем что-то менять? Пластика нужна другим, но не мне». Кортни, что же ты так не подумала десяток-другой лет назад, когда ложилась под нож непонятно кого?!

Кортни до сих пор любит носить глубокие вырезы, она не обращает внимания на хлесткие слова и ироничные заголовки журналов, в которых так любят пройтись по ее внешности, особенно по злополучной зоне декольте.

Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» и по совместительству бывшая гражданская жена Алекса Смерфита (короля картонных упаковок) вроде бы могла себе позволить сделать идеальную грудь, но что-то пошло не так. Все таблоиды не оставили без внимания появление дивы на закрытии Каннского кинофестиваля. Согласимся, ее платье прекрасно, но вот вырез до пупа был явно лишним.

Наверняка многим известно, что именно пластическими операциями, будь они даже незначительные и простые, Боня вымостила себе дорогу из маленького города Краснокаменска в заветный мир знаменитостей и богатства. Все было так хорошо и шло по намеченному плану, но эти два абсолютно ровных и больших шара на том месте, где мы привыкли видеть грудь, испортили всю картину. Эх, Вика, Вика… что же ты так?!

Родиться в семье продюсера, да еще и медиамагната, суждено далеко не каждому, но Тори Спеллинг, дочке Аарона Спеллинга , повезло. Тори с детства не знала печали, папа ни в чем не отказывал своей маленькой принцессе, ей разрешалось делать все, что душа пожелает.

Должны заметить, что девушка была вполне самостоятельной, первую роль в кино она получила уже в восемь лет, а популярность к ней пришла благодаря съемкам в легендарном сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Но вернемся к пластике. Первое серьезное хирургическое вмешательство Тори перенесла уже в 17 лет. Для Спеллинг грудь всегда была больной темой: она комплексовала по поводу маленького размера. Ожидаемо актриса сделала себе операцию по ее увеличению. Но какие операции были в 2000-х? Сразу после родов грудь красотки обвисла, а имплантаты сдвинулись.

К слову, многодетной маме Спеллинг так и не удалось привести грудь в порядок в перерывах между родами пятерых детей. Тори до сих пор жалеет о содеянном и скучает по своему прежнему второму размеру. Но, как говорится, сделанного не воротишь.

Делать маммопластику или нет — личное дело каждого. Но каждый раз, когда в голове появится мысль о пластике, а душа потребует перемен, вспомни старую поговорку «Семь раз отмерь — один отрежь». Или же в нашем случае уместнее будет сказать «пришей»?

Возможно, стоит и дальше жить со своим природным богатством и надеяться на чудо? В конце концов, с героиней фильма «Брюс всемогущий» в исполнении Дженнифер Энистон так и случилось. Немного магии ты найдешь в нашем видео!

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Фото: Shutterstock, Instagram, Global Look Press