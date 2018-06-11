Мила Кунис рассказала, почему женщины-режиссеры лучше мужчин

Волна феминизма захлестывает Голливуд, и женщины в киноиндустрии получают все больше преимуществ и прав. Некоторые актеры и вовсе считают, что режиссеры-женщины, коих, конечно, намного меньше, чем мужчин, намного лучше организуют рабочий процесс. В числе таких оказалась актриса Мила Кунис

Актриса приняла участие в женском саммите, который организовало издание Variety. Во время мероприятия поднимались важные вопросы гендерного неравенства и дискриминации. В своем речи Кунис отметила, что ей было намного более комфортно работать именно с женщинами-режиссерами. «Никто ни на кого не кричит и не ругается. Вас отпускают домой в 7 часов вечера, чтобы вы могли спокойно поужинать с семьей. Это же чудесно», — рассказала Мила, опустив в своей речи рассказ о том, как по-прежнему ли женщины-режиссеры отпускают всех по домам в 7 вечера, когда, например, не успевают закончить съемки к дедлайну или в еще какой-то форс-мажорной ситуации.

Зато Кунис не забыла добавить, что, как женщина и мать двоих детей, уже давно пытается расширить права и возможности женщин. Мила оказывает поддержку женщинам в сфере искусства и активно помогает молодым писательницам.

попкорнnews